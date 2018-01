Sin previo aviso, casetas incrementan tarifas de forma desproporcionada

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-25-16:31:25 Veracruz

Sin previo aviso las casetas de peaje del estado de Veracruz subieron de precio generando la inconformidad de los automovilistas.



El ajuste fue en la mayoría de los casos de 6.77 por ciento aunque algunas subieron más y otras en menor proporción.



La caseta de La Antigua pasó de 55 a 59 pesos, la de Plan del Río pasó de 42 a 45 pesos por lo que ahora ir de Veracruz a Xalapa y viceversa es más caro para el automovilista como parte del incremento inflacionario.



“Fui a la capital del estado y me salió más caro que hace apenas unos días que también viajé. Todo esto afecta porque las carreteras están secuestradas. El gobierno en lugar de darnos vías de comunicación en buen estado concesiona y nos cobran lo que quieren y no te queda más que pagar porque al final buscas seguridad y obviamente acortar los tiempos”, señaló Francisco Martínez Durán.



La caseta de peaje 045 de Fortín subió de 27 a 29 pesos y lo mismo ocurrió con el resto de autopistas, por ejemplo la de Cuitláhuac subió de 99 a 103 pesos, la de Paso del Toro pasó de 90 a 96 pesos.



“Ya no sorprende a nadie tantos aumentos, esto se nos junta al precio de la gasolina que está carísimo, la canasta básica, el gas, la luz, el agua. Pero ya vienen las elecciones y ahí es cuando uno tendrá la revancha”, dijo Juan Méndez López.



El argumento es que el concesionario tiene derecho a actualizar la tarifa de acuerdo a la inflación por ello a partir del 24 de enero se concretó dicha actualización para todas las categorías de vehículos que transitan por carreteras de cobro.



“La verdad deberían primero componer las autopistas y luego pensar en subirles el precio porque se cumple con el derecho a que sigan aumentando sus tarifas pero nadie les hace a ellos cumplir con darnos un buen servicio a los automovilistas”, expresó Carmen Julia Ramón Fernández.





FRASE



La verdad deberían primero componer las autopistas y luego pensar en subirles el precio porque se cumple con el derecho a que sigan aumentando sus tarifas pero nadie les hace a ellos cumplir con darnos un buen servicio a los automovilistas.



Carmen Ramón Fernández