Alza a tarifas de peaje impacta la economía de veracruzanos

El primer incremento del año a las tarifas de casetas de peaje del 6.67 por ciento impactó gravemente a la economía de transportistas y particulares, pero también en el precio final de productos y servicios que se mueven por autopistas y carreteras del país.



El incremento a las tarifas de las casetas de Esperanza, Puebla y Fortín de las Flores aplicó a las cero horas de este 24 de enero, y para usuarios que viajan con destino a Puebla y México, los cobros en la caseta de peaje de San Marcos pasaron de 112 a 120 pesos.



En la caseta de San Martin Texmelucan que era de 34 pesos el cobro, ahora automovilistas deberán pagar 36 pesos; a su vez en Amozoc el importe pasó de 60 a 64 pesos y en Esperanza de 121 pasó a 129 pesos, todas tarifas para automóviles, pues el servicio público federal tiene cuotas diferentes, aunque el incremento en porcentaje es similar.



El gerente general de Autotransportes Teosa José Gilbert Peña señaló que estos incrementos aplicados les dejan menos margen de ganancia, pues si en la medida de estos incrementos aplican el porcentaje directo al cliente, la repercusión se refleja en menos carga de trabajo.



“Estamos analizando el incremento, pues del año pasado a la fecha hemos tenido que enfrentar tres incrementos al precio de gasolinas y combustibles y dos incrementos en casetas de peaje cuando la economía en México y Veracruz no es buena”, señaló.



Es de mencionar que la región Orizaba-Córdoba resultó afectada por esta situación al registrarse el incremento de un 6.67 por ciento generalizado en las casetas en Veracruz y que se vio reflejado en Fortín de las Flores donde los delegados de la Amotac ya analizan la situación.



Hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial de parte de la Amotac, sin embargo se dijo que en breve se darán a conocer las acciones a seguir para determinar las acciones a emprender.



En la caseta de Fortín se observa en los carriles centrales para los usuarios de vehículos, un cobro de 29 pesos, es decir, dos pesos más. En tanto que en la parte lateral ahora la cuota que tienen que pagar los usuarios es de 12 pesos, lo que representa uno peso de incremento.



Por parte de los ciudadanos afectados, el comerciante Manuel López dijo que para la comercialización de sus productos -básicamente verduras- hace un viaje de ida y vuelta a diario y si sigue la situación así se verá obligado a subir el precio para poder sopesar dicho aumento.



“La verdad está difícil. Para muchos es uno o dos pesos más, pero nosotros que vamos al día, la verdad si representa una afectación al bolsillo, uno que más quisiera no hacerlo pero esto nos está obligando a tomar estas medidas, de qué sirve que el gobierno habla de menos pobres, cuando vemos que nos estamos empobreciendo cada día más”, concluyó.