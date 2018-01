Restauranteros aplican estrategias para no cerrar negocios Tweet Orizaba - 2018-01-24 21:35:57 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La difícil situación que enfrentan empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, generó que restauranteros implementen estrategias que eviten el cierre de establecimientos.

David Castañeda Roldán, delegado de la Canirac en Orizaba explicó que la difícil situación por la que atraviesan restauranteros de la región es complicada y afecta una importante economía de la cual dependen decenas de familias que laboran en los restaurantes.



Dijo que 2017 fue un año complicado para el rubro, sin embargo la denominación que Orizaba adquirió como “Pueblo Mágico” le valió para que se atrajera al turismo con diversos eventos nacionales, entonces las pérdidas no fueron tan graves.

Tras reciente reunión sostenida con el alcalde de Orizaba Igor Rojí López, los restauranteros hicieron saber sus inquietudes en la promoción del turismo y que con ello exista una estabilidad regular en la economía que mueve el sector restaurantero.



Otras de las estrategias implementadas, señala David Castañeda, ha sido la de rotar al personal, reducir los gastos en algunas áreas sin sacrificar la calidad de los productos, mejorar la capacitación al personal y ser competitivos lo cual genera ganar o conservar clientes.



Castañeda Roldan dijo que se espera en este año una situación un tanto complicada en materia económica, alza a productos y servicios, así como costos en casetas y gasolinas, lo cual impacta de manera directa en el precio del producto final.



Por todo ello, dijo que se debe trabajar de la mano de los gobiernos para vender turísticamente la región y que esa atracción de visitantes redunde en ventas, pes s bien es cierto que Orizaba era una zona netamente industrial en decadencia, el plus del comercio reactivó el potencial que se requiere para mejorar los polos de desarrollo. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

