Cabildos no aprueban apoyo a Bomberos en cobro de contribuciones

Los resultados que brinda el cuerpo de Bomberos delegación Orizaba a los diferentes municipios de la región poco parece importarle a las autoridades que no se han sumado al mantenimiento de esta dependencia, lamentó el comandante Manuel Jiménez Cadena.



Prueba de lo anterior es que los Cabildos no se animan a aprobar un cobro o cuota destinada a los Bomberos, que se haga de manera simultánea a los contribuyentes del impuesto predial, lo cual ocasiona que sigan trabajando en condiciones precarias.



El jefe de los Bomberos de Orizaba señaló que está bajo análisis la iniciativa de ley presentada en su momento por el diputado Tito Delfín, en la cual solicita al Congreso del Estado se apruebe la Ley para que dicha agrupación a nivel estatal se beneficie y con ello siga respaldando la labor de atención a emergencias.



No obstante al hecho, al haberse aprobado los presupuestos a ejercer en el presente año para cada uno de los 212 Ayuntamientos de la entidad veracruzana y no haberse consumado dicha Ley, será hasta el 2019 cuando pudiera entrar en vigor.



Hasta entonces, una propuesta es que los Ayuntamientos que estén en condiciones de apoyar la causa de los Bomberos pudieran solicitar a sus Cabildos se autorice un cobro simbólico a los contribuyentes al igual que se hace con el servicio de Limpia Pública al inicio de año.



Para hacer valido este procedimiento dicha acta de cabildo tendría que emitirse a la Legislatura del Estado y que esta lo apruebe para aplicarlo en tiempo y forma y con ello apoyar la causa de los Bomberos en la labor que hacen de proteger a quienes atraviesan por alguna situación complicada.



Es de mencionar que el gasto corriente de una Central de Bomberos en cuanto a consumo de combustible, compra de llantas, reparaciones o mantenimiento es superior a los 12 mil pesos mensuales y en algunos casos superior, de ahí la importancia de que los Ayuntamientos atiendan este llamado.