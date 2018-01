Enfermos de ictiosis han no han recibido ayuda integral

Atendidos a cuenta gotas, pasando más tiempo en el abandono que en el cobijo de programas de asistencia social y de salud, un promedio de 17 enfermos de ictiosis de la congregación El Campanario serán rescatados con acciones del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal.



La Presidenta Honoraria del DIF municipal, Verónica Gallardo, explicó que el trabajo al frente de esta importante dependencia va en serio y se verán los resultados en los siguientes cuatro años de administración, con el apoyo de dependencias gubernamentales, pero también de asociaciones civiles, e iniciativa privada.



“La gestión que emprenda en los próximos cuatro años va en serio y en apoyo a las personas que más lo necesitan. De entrada, en este mismo año los pacientes con ictiosis serán los principales beneficiarios de los programas de salud, con atención personalizada para cada caso”, expresó en entrevista.



Verónica Gallardo expresó que ha estado en Nogales en muchas ocasiones, recorriendo su geografía e incluso atendiendo casos de ciudadanos que al no tener seguridad social han sido atendidos gracias al apoyo de autoridades municipales y de la participación de organismos no gubernamentales.



De los más de 42 mil habitantes que viven en este municipio, más del 50 por ciento sufren de algún grado de desigualdad social y no son beneficiarios ni de seguro popular, por lo cual se han aplicado acciones y programas como el de “médico en tu casa”.



Se realiza ya un diagnóstico de necesidades en materia de salud y con ello, los pacientes de ictiosis serán de los principales grupos en beneficiarse con atención personalizada, toda vez que durante años han sido atendidos a cuenta gotas y con tratamientos no acordes a su necesidad.



Otro de los principales problemas que enfrentan es el del rechazo social por su condición física, lo cual genera que no sean considerados para atender fuentes de empleo y bajo su condición tampoco están en condiciones de pagarse un tratamiento o mejorar su calidad de vida.



Indicó que junto con el alcalde Guillermo Mejía Peralta han visitado la comunidad El Campanario donde se ubican estas familias, mismas que han venido solicitando desde hace varios años el apoyo para atender su padecimiento, de ahí que una de las principales gestiones de DIF será su atención inmediata con especialistas.