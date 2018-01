Orizaba y Córdoba obligados a invertir en acciones de conservación de Laguna de Nogales

Por disponer del agua potable que genera el municipio de Nogales a través del acueducto Nogales-Córdoba, los Ayuntamientos de Orizaba y Córdoba están obligados a brindar rehabilitación, mantenimiento y conservación al manantial de la Laguna de Nogales, pues de por medio existe un convenio firmado en el año 2001, precisó el alcalde Guillermo Mejía Peralta.



El manantial de donde se sirven cientos de familias no ha recibido mantenimiento en los últimos tres años, lo grave del caso es que en los ayuntamientos citados se cobra el servicio de agua potable a los ciudadanos, pero a cambio no se recibe ningún beneficio de mantenimiento para la laguna.



Mejía Peralta precisó que la versión de las autoridades de gobierno en Xalapa es que no se haya físicamente el documento; sin embargo, las autoridades correspondientes incluyendo las municipales de ambos municipios no encuentran el documento que se firmó y en donde quedan obligados a realizar acciones de rehabilitación, mantenimiento y conservación del manantial.



Dijo que en poder de su administración se haya el acuerdo que aceptaron autoridades de los tres Ayuntamientos en turno y que al momento no ha sido atendido de ahí que consideró este es el momento oportuno de aterrizar acciones compartidas.



“Afortunadamente nosotros en los archivos lo encontramos, tenemos ahí el acuerdo de la participación en la inversión para la Laguna que era referente a Córdoba al 60 por ciento de cualquier obra y el 40 por ciento a Orizaba, siempre y cuando sea referenciado al tema de rehabilitación, mantenimiento y conservación del manantial”, explicó.



Reiteró que Nogales no tiene que poner un solo peso, porque no cuenta con una responsabilidad total, sin embargo si convoca a que el fideicomiso aterrice en este periodo de los cuatro años, y con ello se ejecute el desazolve de la laguna, como una urgencia por el estiaje que se avecina, la situación de reforestación y el drenaje integral de la laguna, con una inversión de al menos 7 millones de pesos.



“Tenemos que platicar con la alcaldesa de Córdoba Leticia López y el alcalde Igor Rojí de Orizaba para ponernos de acuerdo. Nogales no tiene que poner ningún peso porque no es nuestra responsabilidad, pero si el que convoca para que el fideicomiso aterrice en este periodo inmediato”, señaló.



Añadió que detectaron fosas sépticas que contaminan el antiguo salón terraza, el cual funcionó en algún momento como Biblioteca; vecinos que no tiene drenaje y canalizan los escurrimientos hacia la laguna, así como el caso de los mismos baños públicos de la laguna y las instalaciones del Club Rotario.