Síndrome ‘miyulesco’ ataca a CMAS en Xalapa, arremete Héctor Yunes Tweet Tras darse a conocer la grabación de un diálogo entre una ex funcionaria y el actual director de Administración de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), el senador Héctor Yunes Landa lamentó que el nuevo gobierno municipal se haya contagiado del síndrome “miyulesco” respecto al trato y la violación de derechos laborales de los trabajadores Xalapa - 2018-01-24 21:22:59 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Tras darse a conocer la grabación de un diálogo entre una ex funcionaria y el actual director de Administración de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), el senador Héctor Yunes Landa lamentó que el nuevo gobierno municipal se haya contagiado del síndrome “miyulesco” respecto al trato y la violación de derechos laborales de los trabajadores.

“Se parecen tanto entre sí, que no pueden engañarse". En ambos casos, tanto el gobernador como las nuevas autoridades municipales de Xalapa han visto al gobierno como un patrimonio personal para orquestar una maquinaria electoral. Por ello, las prácticas en contra de los trabajadores han sido las mismas: despidos injustificados sin liquidación de por medio, contratación de foráneos sin experiencia ni conocimiento de la ciudad y el estado, y un trato persecutorio a quienes laboraron en las administraciones anteriores. Es la marca de la casa”, criticó.

Dijo que es lamentable que los xalapeños, a través de estas prácticas arrogantes y discriminatorias, se estén dando cuenta de la clase de autoridades que eligieron.

“La verdad es que ni siquiera recuerdo el nombre del nuevo titular de CMAS, porque nunca ha vivido en el estado. Lo que estamos conociendo es su forma arbitraria de dirigir una de las oficinas más importantes del Ayuntamiento. Muy rápido mostraron sus verdaderas intenciones”, insistió, luego de recordar que el gobierno de Veracruz podría ser sancionado por la Suprema Corte de Justicia al negarse a cubrir laudos laborales.

“Las instituciones pertenecen a la población, no a los gobernantes. Los cambios al inicio de una administración son naturales, pero estos deben darse siempre en el marco de la ley, con respeto a la dignidad de las personas, y sobre todo, privilegiando los perfiles que aseguren honestidad y eficacia”, dijo este miércoles.

Finalmente, consideró que tanto los xalapeños como el resto de los veracruzanos han valorado las consecuencias de malas decisiones en las urnas. "Sin importar el partido político -porque todos hemos cometido errores garrafales-, los ciudadanos empiezan a darse cuenta que es necesario conocer el perfil de las autoridades y de quienes les van a acompañar en el gobierno. La decepción y la frustración es algo que se ya escucha todos los días", concluyó.

