En persecución, balean a joven y vuelca en Acayucan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-25-03:14:46 Acayucan

Tras ser herido a balazos, el conductor de una camioneta Ford Explorer, volcó hacia un barranco; fue auxiliado e ingresado a una clínica particular donde se dijo que su estado de salud es grave.



Los hechos ocurrieron la tarde – noche de este miércoles sobre la carretera estatal Acayucan – Soteapan a la altura de la congregación acayuqueña de Comején.



Donaciano Pascual Santiago, de 18 años de edad, con domicilio en esta ciudad, se desplazaba a bordo de una camioneta cuando fue agredido por desconocidos.

El joven perdió el control de su unidad y volcó.



Hasta el cierre de esta nota, autoridades no habían informado sobre el móvil del atentado contra el joven, aunque no se descarta un intento de asalto.

El estado de salud del joven es delicado, se dijo.