De no lograr acuerdo, en febrero habrá huelga en la UV, amaga Setsuv Tweet El secretario general del sindicato, Juan Mendoza Gutiérrez, afirmó que buscarán el diálogo una vez que no quieren perjudicar a la Universidad Veracruzana: “estamos en la mejor disposición de negociar para que esta huelga no estalle, pero de ser necesario lo tendríamos que hacer" Xalapa - 2018-01-24 11:59:27 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Luego que pidieron el 20 por ciento de aumento al salario, los agremiados del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) aseguraron estar en la mejor disposición para negociar lo que les ofrezca la máxima casa de estudios.

En conferencia de prensa celebrada la mañana de este miércoles, el secretario general, Juan Mendoza Gutiérrez, afirmó que buscarán el diálogo una vez que no quieren perjudicar a la Universidad Veracruzana. “Los trabajadores universitarios siempre estamos en la mejor condición de llegar a una negociación, porque la finalidad de los trabajadores afiliados al Setsuv no es el de golpear a la Universidad Veracruzana”.

Comentó que a nivel nacional el aumento a los trabajadores universitarios fue de 3.44 por ciento, sin embargo, están esperando la propuesta que les ofrezca la rectora Sara Ladrón de Guevara González.

En este sentido mencionó que este medio día en la USBI el Consejo General de Huelga sostendrá una reunión con las autoridades de la UV, en donde esperan que esté presente la rectora Sara Ladrón de Guevara.

Recordó que el pasado 28 de noviembre presentaron el emplazamiento a huelga ante la Junta de Coordinación y arbitraje, mismo que fue entregado con copia al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la rectoría de la UV.

Mencionó que están conscientes de la situación difícil en materia económica del país, del estado y del municipio, por lo que insistió en que están en la mejor disposición de dialogar y negociar.

“Estamos en la mejor disposición de negociar para que esta huelga no estalle, pero de ser necesario lo tendríamos que hacer y esto sería el 2 de febrero a las 7 de la mañana en todos los centros de trabajo de la UV”.

Para finalizar, recordó que en el Setsuv están agrupados tres mil 500 trabajadores, administrativos técnicos y manuales a lo largo de los cinco campus universitarios ubicados en todo el estado de Veracruz.

