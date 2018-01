Cumple Estación de Biología de Los Tuxtlas 50 años como laboratorio vivo Tweet Fundada en 1967, su misión ha sido combinar la conservación y la investigación; ya suma cinco décadas de estudios de un reducto de selva virgen de 640 hectáreas al sureste de Veracruz Ciudad de México - 2018-01-24 10:31:31 - MVS Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-24-16:32:47 México Los Tuxtlas es la última gran extensión de selva en las tierras bajas de México que no ha sido destruida ni talada (Imagen: Internet) La Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, suma cinco décadas de estudios de un reducto de selva virgen de 640 hectáreas al sureste de Veracruz.

Los Tuxtlas es la última gran extensión de selva en las tierras bajas de México (a 800 metros del nivel del mar) que no ha sido destruida ni talada, indicó la jefa de la estación, Rosamond Coates Lutes. Además, es el área de selva tropical más norteña de su tipo en el continente americano.

Fundada en 1967, su misión ha sido combinar la conservación y la investigación; en este laboratorio vivo se han realizado más de mil 700 publicaciones científicas internacionales, han hecho sus tesis de grado más de 500 alumnos y se han creado colecciones biológicas de miles de especies de plantas y animales.

Actualmente sólo cuatro científicos están adscritos, pero hay más de 70 proyectos que desarrollan varios grupos del IB y de otras entidades de la UNAM, así como de instituciones foráneas.

“Tenemos una buena representación de universidades estadounidenses, unas cuantas canadienses, e investigadores de Alemania, Bélgica y Holanda en proyectos académicos. La mayoría son alumnos de posgrado que vienen a México a hacer sus tesis, se reciben y regresan a sus países”, añadió.

Hasta ahora, la colección botánica tiene registradas cinco mil 670 especies de plantas y 680 de semillas; mientras que la colección zoológica cuenta con mil 200 especies de anfibios, mil 200 reptiles, 160 aves, 453 mamíferos y unos 15 mil insectos.

“Cada año hay nuevos proyectos, no sólo sobre los inventarios de flora y fauna, sino de cómo manejar la selva para su conservación”, destacó.

Preservarla es un reto porque hay mucha presión por la ganadería y la agricultura. “La estación está rodeada por ocho comunidades y a cada una le gustaría tener una parte de ella, así que tenemos que trabajar con la población; nos vinculamos con los habitantes y les explicamos la importancia de este sitio. Hemos optado por la sensibilización y no hemos sufrido invasiones en los últimos 15 años. Trabajamos con los adultos, con niños en las escuelas y con la gente a nuestro alrededor”.

Los científicos de este espacio universitario tienen programas de educación ambiental y proyectos productivos para la comunidad, que implementan a través de instancias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Desde hace 50 años, en Los Tuxtlas se han descrito decenas de nuevas especies. “En el área de los insectos e invertebrados son cientos, porque son los grupos menos conocidos y los más numerosos. También, cada año encontramos algo nuevo en la flora, decenas de plantas. En cuanto a los mamíferos, hace poco un grupo redescubrió una musaraña que se había descrito en 1800 y no se había vuelto a ver.

“De reptiles y anfibios no ha habido hallazgos en los últimos 10 años, y creemos que de vertebrados mayores como aves, anfibios, reptiles y mamíferos, más o menos estamos llegando a los inventarios completos”, finalizó Rosamond Coates.



