Ex presidentes de México son vetados por Morena Tweet Ante los miles de políticos que solicitan su registro como militantes de Morena, se tuvo que establecer el derecho de admisión y la orden fue tajante para tres expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa Ciudad de México - 2018-01-24 08:40:35 - Paulina Ríos / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Ante los miles de políticos que solicitan su registro como militantes de Morena, se tuvo que establecer el derecho de admisión y la orden fue tajante para tres expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa. En algunos casos se estudiará que puedan ser aceptadas sus parejas. No aparece en la lista Ernesto Zedillo. El Comité de Admisión ha puesto ciertos requisitos para aquellos funcionarios bautizados como “chapulines”. Ponen varios ejemplos que serán rechazados como el del gobernador Yunes Linares un apasionado legislador y funcionario priista que también trabajó como alto funcionario del PAN. El PRD y MC no lo aceptaron como militante de esos partidos políticos. Facebook

