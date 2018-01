Amplirá Tamsa fuentes de empleo en Veracruz

La empresa tubera internacional Tenaris Tamsa ampliará su espacio de fabricación de productos de alto valor agregado, informó Gerardo Cárdenas Hernández, director de Relaciones Públicas de la compañía.



Los efectos de la ampliación en su planta de producción ubicada en la ciudad industrial de Veracruz serán la generación de más empleos en la entidad, destacó el empresario veracruzano.



“Se vienen inversiones muy importantes que van a generar muchas fuentes de empleo, no puedo indicar todavía cuánto pero estamos en eso… Van a ser muy importantes para Veracruz, para seguir generando plantas para productos de alto valor agregado, más de los que ya tenemos”, informó en entrevista.



La empresa Tenaris Tamsa anunciará durante los próximos días las nuevas inversiones que se aplicarán en su planta de Veracruz.



Cárdenas Hernández informó que el 2018 ha iniciado con buenas cifras en cuanto a la producción de la tubera a los cinco continentes pues se encuentran casi al total de su capacidad de fabricación.



El director de Relaciones Públicas de la compañía internacional informó que Tamsa tiene una capacidad instalada de un millón 230 mil toneladas anuales.



“Ha mejorado sustancialmente, seguimos hablando del 80 por ciento de nuestra producción se exporta a todo el mundo, a los cinco continentes, y Tamsa mantiene su ritmo de productividad siendo la planta más productiva del mundo, altamente competitiva y eso nos permite continuar las inversiones anuales que siempre se han tenido para mejorar siempre tanto ya no se diga la calidad sino productos de alto valor agregado para la industria, no nada más energética, también para la industria automotriz y de la construcción”, detalló el director de Relaciones Públicas.



Cárdenas Hernández mencionó que Tenaris Tamsa ha fortalecido su incursión en el ramo de la construcción que fortalece la fabricación que ya tienen para el sector energético.