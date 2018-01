Rescatarán espacios deportivos en Tuxpan

En próximas fechas, habrá de efectuarse la rehabilitación total o parcial de varios espacios deportivos, ya que en la administración pasada no se les brindo el mantenimiento correspondiente, y esto ha generado que estén deteriorados y no aptos para estás actividades.



De acuerdo a lo señalado por Rogelio Abrego Hernández, coordinador de Espacios Recreativos, se busca rescatar los espacios deportivos más importantes del municipio, para lo cuál el gobierno municipal invertirá recursos para este fin.



Apuntó que sitios, como la unidad deportiva, así como la pista de canotaje se encuentran en pésimas condiciones, por ello serán los principales en recibir el mantenimiento.



“Se lanzará una convocatoria para rescatar lo nuestro, hay muchos espacios deportivos y recreativos que lamentablemente durante años no se les dio mantenimiento y hay algunos que hasta están abandonados”, refirió.



Precisó que incluso en coordinación de algunos comités de participación comunitaria se estarán apoyando a rescatar dichos espacios, que permitan fomentar el deporte en los niños y jóvenes, en un ambiente sano y seguro.



Puntualizó que tanto la pista de canotaje como la unidad deportiva están muy deteriorados, así como el parque bicentenario, lugares que han estado en el olvido y que con la entrada de la nueva administración serán rehabilitados.