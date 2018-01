Deploran conformación de Ayuntamiento de Nogales

Pobladores de Nogales expresaron su molestia por la conformación de la comuna en la presente administración municipal, ya que señalaron que a pesar de tanta necesidad que hay de fuentes de empleo para la gente, en su mayoría el personal no es del municipio.



Habitantes de este municipio, entre ellos el señor Ignacio Sánchez, refirieron que boca de militantes del PRI han conocido que entre ellos mismos hay molestia, pues hay personas de varios partidos y de otros municipios, en vez de que se haya privilegiado la contratación de personal local.



“Capacidad sí hay en la gente, hay profesionistas, personas que esperan una oportunidad, pero hoy se ve más gente de fuera, cuando en el municipio hay tanta carencia de empleo”, apuntó.



En esto coincidieron otros pobladores, quienes no desestimaron la calidad de quienes hoy ostentan algunos cargos dentro de la administración municipal, pero lamentaron que mejor se dé oportunidad a gente de fuera que a los mismos nogalenses.



Indicaron que es el caso de quien hoy es presidenta del DIF, Verónica Gallardo, de quien no dudan que pueda ser una persona competente, pero bien se pudo colocar en ese cargo a alguien que conozca las necesidades de las familias de Nogales, además de que este es un municipio con muchas necesidades como para gastar en grandes salarios, pues no creen que haya aceptado ese encargo por nada.



Comentaron que quien hoy está como director de Obras es de Mendoza, en tanto que el coordinador de Relaciones Públicas es de Orizaba, por mencionar algunos de los que saben no son de este municipio.