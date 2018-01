Priistas minimizan a Morena en Veracruz

Con miras a las elecciones del 2018, ningún partido ofrece un verdadero cambio, incluido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras intereses externos buscan influir en los resultados, señaló Marcos Carbajal Cervantes, ex presidente del PRI en Orizaba.



Señaló que países como Estados Unidos y Rusia buscan influir en lo que pasa en México, pero eso no es nuevo, ha ocurrido siempre, y es en función de sus intereses, en tanto que los partidos también actúan según la conveniencia de las cúpulas, no de la población a quien dicen representar.



“Es conveniente preguntarnos si los candidatos que aspiran a gobernar al país son fieles a la sociedad o interpretadores de intereses”, expuso.



Carvajal Cervantes señaló que en su opinión, un partido que elige a sus candidatos a través de procesos internos de manera democrática está contribuyendo efectivamente a la democracia.



Sin embargo, apuntó, no es lo que se ve actualmente en los organismos políticos, como es el caso del propio Revolucionario Institucional, en donde los delegados acuden a las asambleas y ya saben por quién van a votar porque previamente ya hubo una designación.



Abundó que lo mismo ocurre en el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y Morena no es la excepción, pues no hay una oferta de aspirantes al cargo.



Refirió que a nivel nacional y estatal se dan cacicazgos que imponen a sus candidatos y no hay una real democracia en sus procesos internos, y así difícilmente puede salir un representante que atienda las necesidades de la población, pues ya traen sus propios intereses de grupo, y un país sin democracia es un riesgo.



Indicó que hoy a nivel internacional se ven situaciones complicadas, y ninguno de los aspirantes parece tener propuestas reales, pues dicen que combatirán la inseguridad, pero no explican cómo, tampoco dicen cómo crearán más fuentes de empleo, mientras que en Estados Unidos el presidente Donald Trump está ofreciendo atractivos fiscales muy importantes para las empresas que se regresen, y hay una posibilidad grande de que muchas lo hagan, y con ello el país quedará en una situación aún más precaria, pues esto fomentará más la inseguridad.



Consideró que difícilmente unos y otros se pueden erigir como los que salvarán al país, cuando ya hay gobiernos de todos los partidos y ninguno de ellos se ve que haya favorecido realmente a sus gobernados.