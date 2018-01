Suradas e incendios, la preocupación en Veracruz

Aunque aún faltan varios frentes fríos, en estos momentos la principal preocupación para Protección Civil es por las suradas y los posibles incendios, señaló Antonio Vázquez Sánchez, coordinador municipal.



“Principalmente las suradas son lo que más nos puede afectar, por eso recomendamos a la población que asegure sus láminas y otros objetos que se pudieran caer o salir volando y causar una afectación”, comentó.



Vázquez Sánchez indicó que en especial se invita a la gente a que no queme basura y en especial si hay viento, porque una chispa puede irse con el aire y generar un incendio.



Comentó que estas recomendaciones no deberían ser necesarias, pues la gente debe hacer conciencia de lo riesgoso que puede ser un fuego fuera de control para ellos mismos u otras personas, lo mismo si se tienen objetos en situación precaria que el viento pudiera tirar o llevarse volando.



Respecto al pronóstico de lluvias para esta semana por efecto del Frente Frío 24, indicó que no hay gran preocupación al respecto pues en Orizaba se ha hecho un buen trabajo preventivo, con limpieza de cauces, y están preparados para lo que se venga.



El coordinador municipal de PC indicó que en cuanto comienzan las precipitaciones ellos realizan monitoreos para vigilar que no se dé una situación crítica y de ser así obrar con antelación para evitar afectaciones.



Recordó que hay puntos como el arroyo Totolitos y algunos del río Orizaba que cada vez que se dan precipitaciones pluviales se cubren para actuar de manera preventiva en caso de que se requiera.



“La gente puede tener la confianza de que en materia de Protección Civil se ha venido trabajando, sólo los exhortamos a estar pendientes de los avisos que se den para que en determinado momento puedan actuar y ponerse a resguardo en caso de riesgo”, mencionó.