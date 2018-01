Descarta el PAN que vaya a reclutar a Anilú Ingram para el Senado

El vocero del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, José Manuel Siu Vargas, descartó la supuesta incorporación de la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Anilú Ingram Vallines, al partido blanquiazul para competir por el Senado.



“Con respecto a si Anilú Ingram estuviera en pláticas, por lo menos con el PAN, no lo está. No hay diálogo con ella en lo absoluto, el partido tiene un proceso abierto para cualquier ciudadano que se quiera inscribir como aspirante a diputado federal o local y senador”, mencionó.



No obstante, Siu Vargas reconoció que se han adherido liderazgos de otras corrientes políticas, tal es el caso del ex alcalde de Las Choapas, Renato Tronco Gómez, quien se sumó a la campaña a la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Márquez.



Comentó que cualquier aspirante, sea del PAN o no, debe de sujetarse a las reglas de las convocatorias si quieren participar en una candidatura, ya que estas son abiertas para todos los ciudadanos.



En otro tema, el vocero señaló que los diputados locales de este partido deben de ser cuidadosos al hacer declaraciones en torno a los índices de violencia que se registran en la entidad.



Al respecto, reconoció que algunos comentarios que han hecho los legisladores locales han generado críticas de los ciudadanos en pleno proceso electoral.



Tal es el caso de la opinión del diputado local panista Sebastián Reyes Arellano, quien argumentó que en la actual administración estatal los veracruzanos se sienten más seguros que en el pasado y que son los medios los que “magnifican” el problema de la violencia.



“Creo que tenemos que ser cuidadosos de lo que se declare en torno a la inseguridad, el gobernador ha puesto el ejemplo en ello”, dijo el vocero.





Siu Vargas sostuvo que el mandatario ha hablado siempre con la verdad, dando los datos duros que anteriormente se ocultaban por los gobiernos priístas.



Subrayó que las expresiones de algunos legisladores son respetadas por parte de la dirigencia estatal, pues desde la perspectiva del partido el tema de la inseguridad es un flagelo de carácter nacional en el que han repuntado los índices de violencia en 27 Estados de la República.



“Es algo que el gobierno tiene como tarea principal, a mediano y a largo plazo se van a ver los resultados, ya que primero se da la cara, se informa a los veracruzanos de manera puntual lo que está ocurriendo y cada domingo el Grupo de Coordinación Veracruz anuncia las cifras”, indicó.



Finalmente, aseveró que todavía se desconoce cuántos diputados locales buscarán reelegirse en el Congreso del Estado o competir por una diputación federal.



“Ellos también tendrán que registrarse en tiempo y forma y sujetarse al proceso interno como cualquier otro aspirante.



“Tendrán el Derecho de hacer campaña y seguir con su encargo dentro de la Legislatura; mientras no descuiden sus tareas, vayan a las sesiones y tengan sus reuniones de comisión nosotros vemos que tienen el Derecho de poder Legislar y estar en un proceso interno; la Ley no se lo prohíbe pero no deben de descuidar sus labores”, planteó.



Refirió que dentro de la LXIV Legislatura también hay buenos perfiles de espirantes a diputados federales, sobre todo luego de que con la coalición PAN-PRD-MC algunos distritos corresponden a las otras fuerzas políticas, de ahí que los legisladores locales panistas podrían aspirar a un escaño pero en la Cámara baja.