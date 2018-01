Talamontes se ‘comen’ árboles del Pico de Orizaba

Depredadores talamontes son los que están acabando con los árboles en el volcán Pico de Orizaba ante la omisión de las autoridades, aseveró César Silva Reyes, integrante de Grupos Unidos de Montañistas del Valle del Río Blanco.



Indicó que durante los recorridos constantes que hacen los miembros de esta agrupación a diversas montañas, entre ellas el volcán, se percatan de las afectaciones que hay en el tema de la deforestación.



“Yo creo que en un 80 por ciento se han acabado el Parque Nacional todos los que se han dedicado a explotar el Pico de Orizaba, principalmente del lado de Veracruz”, consideró.



Silva Reyes refirió que la zona del lado de Texmalaquilla, Xometla, Chilapa, Chilapilla, Potrero Nuevo, Tetelcingo, Vaquería, se ve totalmente desforestada.



Sin embargo, indicó, lo que para los visitantes es evidente no parecer ser igual para las autoridades, pues no se ve una acción para combatir a los talamontes que han arrasado con los bosques de coníferas.



Mencionó que árboles maderables que tenían cientos de años ya no existen, y es una situación que está provocando las afectaciones climáticas que hoy repercuten en toda la población, con calentamiento global, falta de agua.



“Nosotros hemos advertido a las autoridades correspondientes, pero tal pareciera que esa explotación se da con su complacencia, porque no actúan ni vigilan”, sostuvo.



El montañista indicó que si antes se decía que eran los leñadores los que devastaban, ahora son verdaderos depredadores que con motosierras están derivando árboles de 15 y hasta 10 años.



Consideró que este es un problema muy severo, al que se suma que los viveros se ven en el abandono y las consecuencias ahí están, pues a pesar de los Frentes Fríos no hay nieve en el volcán.



Agregó que los talamontes no tienen nada que ver con los habitantes, que son los que más cuidan el volcán porque tratan de mantener sus condiciones de vida, pero es una situación que todos debería preocupar.