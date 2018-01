En sierra del Sur de Veracruz piden atención de AMLO

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-24-02:50:41 Coatzacoalcos Líderes campesinos de la Sierra de Santa Martha pidieron al líder nacional de Morena, ser tomados en cuenta para la diputación local por el Distrito de Cosoleacaque en donde quieren imponer a un ex alcalde priista de Hueyapan de Ocampo. Dirigentes de organizaciones sociales, indígenas, jubilados petroleros, magisterio y ex alcaldes de la zona serrana, pidieron al candidato de Morena a la presidencia de la República, que tome en cuenta la voz de los pueblos indígenas de la zona sur que tienen que estar representados con voz y voto en la Cámara de Diputados para defenderlos y proponer públicas que beneficien a los más pobres.



Dijeron que en el Distrito de Cosoleacaque, les quieren imponer como candidato de la Coalición MORENA-PES-PT al ex alcalde priista de Hueyapan de Ocampo Eulalio Ríos Fararani, quien como alcalde tuvo un desfalco de más de 50 millones de pesos, además de que viene de perder la pasada elección municipal en su pueblo, en donde contendió con las siglas del PT y se fue hasta el tercer lugar.



Sin embargo por compromisos como dirigente estatal de Manuel Huerta Ladrón de Guevara lo impusieron como candidato, haciendo creer que llegaba a propuesta del PES, lo cual es completamente falso y fue una negociación directa que hizo el propio Lalo Ríos con Manuel Huerta quien lo impuso pese a sus antecedentes cuando fue alcalde del PRI, además de que en el municipio de Cosoleacaque y los Municipios que integran el Distrito, es un completo desconocido.



Las organizaciones indígenas del Sur de Veracruz representados por el ex alcalde Tatahuicapan Celerino Bautista Luis, Crisanto Bautista Cruz Sindico de San Pedro Soteapan, Felicita Antonio de la Cruz Sindica de Pajapan, Inocente Hernández Hernández ex alcalde de Mecayapan, Mateo Vidaña Pérez ex alcalde de Oteapan, Andrés Mario Díaz Zúñiga ex candidato a la alcaldía de Cosoleacaque y otros dirigentes de sectores y organizaciones campesinas de la Sierra de Soteapan, están proponiendo al líder indígena Eucario Santos Cruz para que sea el candidato a la Diputación local por la Alianza MORENA-PES-PT en el Distrito de Cosoleacaque.