Con pistola en mano, atrapan a ex escolta de Presidente Municipal en Hidalgotitlan Tweet Con una pistola tipo revólver fue detenido el ex escolta del ex presidente Municipal Octavio Omar López Castillejos, quien dijo llamarse Simitrio N y su acompañante Juan José N quienes quedaron a disposición de la fiscalía Hidalgotitlán - 2018-01-23 11:54:48 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-23-17:55:32 Hidalgotitlán Simitrio N Con una pistola tipo revólver fue detenido el ex escolta del ex presidente Municipal Octavio Omar López Castillejos, quien dijo llamarse Simitrio N y su acompañante Juan José N quienes quedaron a disposición de la fiscalía.



La intervención la realizaron los Policías Estatales quienes observaron de manera sospechosa en el barrio centro al interceptado y al revisarlo le encontraron el arma de fuego.



Los uniformados lo detuvieron y trasladaron a la ciudad de Minatitlán para ponerlo a disposición de la fiscalía correspondiente.

