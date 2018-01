Nadal se retira por lesión del Open de Australia

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-23-17:52:42 Ciudad de México

Rafael Nadal perdió hoy el tren de las semifinales del Open de Australia ante Marin Cilic y ante el infortunio de una nueva lesión en tierras australianas.



Con 4-1 abajo en el cuarto set, el balear se vio obligado a pedir la presencia en pista del fisioterapeuta del torneo. Había sentido que algo no iba bien con su pierna derecha. Desde entonces, su movilidad fue reducida a la mínima expresión.

Cualquier otro se hubiese retirado pero no el campeón de 16 grandes, que siguió luchando hasta el segundo juego de la quinta manga hasta ceder finalmente por 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-2 y 2-0. "Noto la pierna que no está en el sitio adecuado", le explicaba al fisioterapeuta de la organización.



Rafa aguantó dos juegos más en el quinto y definitivo asalto antes de dar la mano al árbitro y a su rival. No quería poner en riesgo lo que resta de temporada. Cabe recordar que el número uno mundial se borró a finales de diciembre de la exhibición de Abu Dabhi y después del Open 250 de Brisbane por molestias en la rodilla derecha. Llegó por primera vez sin rodaje a Melbourne y el cuerpo le ha jugado este martes una mala pasada.