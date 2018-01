Municipios siguen sin cumplir con Alertas de Género, lamenta diputada

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-23-17:42:41 Xalapa Municipios veracruzanos donde se ha implementado la Alerta de Género siguen sin cumplir las observaciones, lamentó Daniela Griego, diputada local

La diputada local Daniela Griego Ceballos lamentó que los municipios de la entidad con Alerta por Violencia de Género, entre ellos Xalapa, estén incumpliendo con acciones fundamentales como el servicio de alumbrado público.



“Es una de las cosas que hemos detectado en el caso de Xalapa, que fue uno de los señalamientos fuertes como el tema del alumbrado público”, dijo.



En el caso del Santuario de las Garzas donde se han encontrado cuerpos sin vida de mujeres, lamentó que no haya sido atendido en su totalidad pese a las demandas de los vecinos.



“Tan no se han atendido las medidas señaladas en las dos alertas de géneros que continuamente tenemos casos de feminicidios lamentablemente”, sostuvo.



Refirió que no es un problema que deba verse desde una óptica pues hay una violencia de género que se da dentro de una problemática general que tiene que ver con delincuencia, desempleo, falta de oportunidad para los jóvenes y de Infraestructura de los servicios municipales.



Refirió que casos similares ocurren en Poza Rica, Coatzacoalcos o Minatitlán donde siguen registrándose feminicidios.



“Hemos estado en contacto con el presidente municipal de Poza Rica, sabemos que también va a empezar a atender el tema de las luminarias, le dejaron un contrato de millones de pesos que había sido aprobado por cabildos pasado y que se está revisando porque el tema es que no ha funcionado”, abundó.