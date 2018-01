Ejecuciones en México subieron 55% durante el 2017: Semáforo Delictivo

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-23-17:18:43 México Las ejecuciones en México aumentaron un 55 por ciento en comparación al 2016; la cifra más alta desde que se hacen este tipo de mediciones (Imagen: Internet)

Durante 2017, las ejecuciones relacionadas con actividades del crimen organizado se incrementaron 55 por ciento, en relación con el año anterior, al llegar a 18 mil 989 casos, informó Santiago Roel, director fundador del proyecto Semáforo Delictivo.



De acuerdo con los estudios de la organización durante el año pasado se registraron en el país 25 mil 339 casos de homicidio, con más de 29 mil víctimas involucradas, la cifra más alta en la historia, desde que se hacen estas mediciones.



Esta tendencia siguió al alza, en comparación con los 20 mil 549 casos de homicidios registrados en 2016, de acuerdo con la información recopilada por la organización no gubernamental.



Roel explicó que del total de muertes violentas registradas por las autoridades en 2017, 18 mil 989 casos correspondieron a ejecuciones relacionadas con actividades del crimen organizado.



Durante el año 2016 las muertes violentas de este tipo alcanzaron la cifra de 12 mil 224, por lo que entre un año y otro la diferencia fue de 6 mil 765 ejecuciones, lo que representa un incremento de 55.3 por ciento entre un año y otro.



“Lo que antes teníamos en todo el año, ahora prácticamente lo tenemos por mes, casi 2 mil ejecuciones por mes, lo que antes teníamos en todo el año.



“Hay estados como Guanajuato y Guerrero van a tener esta cantidad de 2 mil o más ejecuciones en el año, lo que antes era en el país en todo el año, es el gran fracaso de la estrategia que no quieren ver los políticos”, afirmó el director de la organización Semáforo Delictivo.



Este martes, en conferencia, se presentaron los resultados del análisis al comportamiento delictivo en el país, por parte de esta organización, en los que se alertó del incremento en la tasa de muertes violentas en 26 estados.



Se destacaron los casos de Nayarit en donde los homicidios aumentaron 554 por ciento en comparación con 2016, seguido de Baja California Sur con 192 por ciento, Aguascalientes con 119, Quintana Roo con 118 y Baja California con 77 por ciento de incremento en 2017.



De acuerdo con el estudio de Semáforo delictivo, durante el año pasado, la extorsión con 5 mil 649 casos aumentó 7 por ciento; el robo de vehículo tuvo un incremento de 16 por ciento, al llegar a 186 mil 896 denuncias, y con 84 mil 599 casos de robo a casa habitación el aumento fue de 1 por ciento.



Durante 2017 se registraron 93 mil 334 casos de robo a negocio por lo que se incrementó 29 por ciento, también hubo 148 mil 79 denuncias por lesiones dolosas lo que representó un aumento de 11 por ciento; el secuestro, con mil 148 casos, aumentó 2 por ciento, y sólo el delito de violación registró una baja de 2 por ciento, al llegar a 12 mil 740 denuncias.



Roel aseguró que la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior y la posible amnistía a delincuentes planteada en este proceso de precampañas electorales, sólo son un distractor para no atender el problema de la inseguridad.



“El distraernos con temas como la Ley de Seguridad o con temas de amnistías, que algún candidato ha dicho, todas estas son distracciones, o el que los candidatos digan: ‘cuando llegue yo las cosas se van a resolver’.



“Le puedes dedicar todo el día a esto como presidente, pero si sigues haciendo más de lo mismo vas a tener más de lo mismo, es un problema estructural, es un problema mal planteado, es una estrategia equivocada”, dijo Roel.





