Transporte público, castigado por la crisis

Debido a la situación económica imperante, hasta el transporte público se ve afectado, pues las familias ya no salen a pasear los fines de semana a no ser que sea quincena, pues tratan de ahorrar en el pasaje, indicó el empresario transportista Aquileo Herrera Munguía.



Mencionó que ante los incrementos al combustible que se dan cada día la situación es crítica, tanto para el sector como para la misma población.



Indicó que tan sólo por la gasolina los costos se han elevado, y eso sin considerar insumos y todo lo que conlleva.



Agregó que algunas empresas quizá han recurrido ya al recorte de personal y otras están aguantando, pues las ganancias han mermado.



Consideró que llegará el tiempo en que las empresas tendrán que parar unidades o bien la renovación de unidades.



Señaló que por su parte, las familias, a fin de buscar un ahorro en sus gastos, han tomado algunas medidas, por ejemplo limitan sus salidas, y eso se observa en la cantidad de usuarios que abordan las unidades en fines de semana contra el resto de los días.



“Si no tienes dinero no sales, a qué vas a gastar, entonces restringes tu movilidad, pero en días de clase se nivela”, comentó.



Herrera Munguía que las agencias automotrices están dando muchas facilidades a la población para adquirir autos, y eso también les pega, así como el número tan elevado que hay de taxis y que muchos de estos hacen colectivo, aunque no esté permitido.