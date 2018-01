Reprochan desdén de Veracruz por combate al VIH

Como un hecho preocupante consideraron integrantes del Grupo Multisectorial, el que en el estado no se hayan etiquetado recursos para el combate del VIH-Sida e un estado que se ubica en primer lugar nacional en mortalidad por esa causa y el segundo con más casos de VIH y el tercero en Sida, señaló María de la Cruz Jaimes García, integrante de esta agrupación.



“Consideramos un hecho preocupante y grave que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal no se hayan etiquetado fondos públicos para el programa estatal de VIH-Sida, pues con ello se incumple la Ley 306 para prevenir la epidemia en el estado”, comentó.



Dicha ley, recordó, fue aprobada en el 2008 luego de ser elaborada y promovida por el Grupo Multisectorial del estado vía iniciativa popular, lo que representó una experiencia inédita en el estado.



Esta situación de incumplimiento, expuso, ya fue reconocida por el diputado Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Veracruzano.



Mencionó que tan sólo en el 2016, el presupuesto para este programa estatal fue de 20 millones de pesos, por lo que es preocupante que para el 2017 se haya reducido a la mitad, tomando en cuenta las condiciones de la epidemia en territorio veracruzano, que alcanza el segundo lugar en mortalidad nacional y el primero en femenina por esa causa.



“Además de ello, Veracruz tiene el segundo sitio en casos acumulados de VIH, el tercero en Sida, y es la entidad que más mujeres con VIH y Sida aporta al contexto nacional, el que más niños y niñas con VIH tiene y donde mueren más personas en tratamiento, además de ocupar el primer lugar en muerte materna a causa del VIH”, puntualizó.



Criticó además el que el secretario de Salud del estado, en sus declaraciones del pasado 18 del presente, se haya referido a las personas con VIH como “contaminadas”, pues es un término no sólo incorrecto, sino irrespetuoso.