Restaurante de Orizaba ofrece área para perros

A fin de atender las necesidades que va presentando los clientes, los negocios deben diversificarse, es por ello que ya hay en Orizaba un restaurante que permite el acceso a mascotas en un área, señaló David Castañeda Roldán, representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en la zona.



“Un fenómeno social es que mucha gente tiene sus mascotas y viaja con ellos, y ese es un sector de turismo importante que tenemos que ir captando. No en cualquier restaurante se acepta a la gente en esas condiciones, entonces lo que hay que hacer es asignar un lugar para que no se tenga un contacto directo con las personas y no se vaya a generar un conflicto con otro cliente”, comentó.



Castañeda Roldán refirió que actualmente hay un solo restaurante en Orizaba que ya considera un área para la gente que va con sus mascotas y esto es con el afán de capturar ese nicho de mercado, que se tiene muy bien delimitado para evitar crear conflictos con otras personas.



Agregó que en general este es un sector que debe ir evolucionando para adaptarse a las necesidades que va presentando la clientela, como fue en su momento contar con un área de no fumadores.



El representante de la Canirac en la zona mencionó que en el país y en otros países hay restaurantes con estas características e incluso algunos que llevan esto un poco más allá, pero ante esta tendencia de la población de viajar con mascotas ya hay lugares que se están adaptando a esto.



Incluso, comentó, en algunos lugares ya hay hoteles que reciben a los clientes con sus mascotas, y al saberse se corre la voz y más gente comienza a llegar porque sabe que ahí no tiene que pasar a escondidas a sus mascotas, sino que son aceptados con éstas.