Veracruz, incapaz de parar feminicidios: Cihuatlatolli

La aparición de Veracruz como segunda entidad con el mayor número de feminicidios en el país, después de Sinaloa, representa un llamado de atención a las autoridades estatales para que atiendan este tema, consideró Jairo Guarneros Sosa, integrante del Colectivo Feminista Cihuatlatolli.



“Es algo que sorprende, porque hablar de que Veracruz está en segundo lugar en feminicidios estamos hablando de una situación sumamente grave. Nos gustaría saber los comparativos con otros estados, por ejemplo Puebla, donde la situación de feminicidios es también bastante grave, o el Estado de México”, señaló.



Guarneros Sosa indicó que esto evidencia el fracaso rotundo de este gobierno del estado, que por todos lados ha tratado de minimizar la problemática que se vive y que nada ha hecho en favor de la seguridad de las mujeres.



Mencionó que por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres sí hay alguna actividad en este sentido, aunque los recursos que se han aplicado son federales, no estatales.



“Hasta hoy, por parte del estado no se han visto acciones concretas y palpables a favor de los derechos de las mujeres, y el hecho de que hoy la Secretaría de Gobernación dé a conocer esas estadísticas representa un golpe fuerte”, apuntó.



El integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli recordó que el año pasado fue verdaderamente una situación de “terror” la que se estuvo viviendo para las mujeres y nada apunta a que eso vaya a cambiar en este año.



Comentó que mientras que urge que se vean acciones concretas en este sentido, el gobernador hoy está enfrascado en un pleito que a los ciudadanos realmente no les interesa.



Guarneros Sosa recordó que en su campaña el mandatario estatal aseguró que en seis meses habría resultado en el combate a la violencia y a más de un año no sólo no ha sido así, sino que parece haber un desprecio hacia la problemática que viven las mujeres.



Consideró que el gobierno del estado debería reconocer en primer término la gravedad de la situación, comprometerse a asignar recursos para el combate hacia la violencia de género y se emprendan acciones concretan que involucren a todos los sectores.