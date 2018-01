Conforma Mendoza Consejo de Seguridad Pública Municipal

Con la participación de funcionarios del Cabildo del Ayuntamiento y representantes de fuerzas federales y estatales en materia de prevención, se instaló la tarde del lunes el Consejo de Seguridad Pública Municipal y Participación Ciudadana.



En cumplimiento al mandato de ley para los 212 municipios Veracruzanos, éste día se instaló el Consejo de Seguridad Pública Municipal y el Comité de Participación Ciudadana a fin de implementar acciones en materia de prevención del delito.



El coordinador de vinculación con Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités de Participación Ciudadana, Omar Shafik Yarmuch Ruiz, dijo en su mensaje que el Comité de Participación Ciudadana cumple el propósito de informar de manera real lo que pasa en la calle y la colonia en coordinación con el Consejo de Seguridad Pública y actuar en consecuencia.



“Quiero hacerles llegar el mensaje de nuestro Gobernador, de que está preocupado por la seguridad pública del estado y ocupado en implementar acciones de combate para promover un verdadero cambio. Por ello tenemos la encomienda de instalar en los 212 municipios todos los Consejos”, precisó.



Reconoció que muchos veracruzanos dicen sentirse temerosos de salir a la calle, y no por ello es cobarde el que tiene miedo, s no más bien es cobarde quien no lo enfrenta, por ello se debe trabajar en pro del municipio de Ciudad Mendoza.



El presidente municipal, Melitón Reyes Larios y el Comité de Participación Ciudadana, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Ley 320, en materia de Seguridad Pública para el estado de Veracruz.



El alcalde Reyes Larios dijo que el Ayuntamiento puede mejorar parques y jardines, alumbrado público y transitar por calles pavimentadas, pero la seguridad total no existe, por ello se debe hacer algo mucho más que integrar un comité, y es hacer nuestros los problemas que aquejan a los ciudadanos para responder a una demanda ciudadana.