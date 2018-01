Joaquín Caballero y Andrés Azuela se reprochan corrupción en redes sociales

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-23-02:37:55 Coatzacoalcos

El empresario restaurantero y ex presidente del patronato de la Expo Feria Coatzacoalcos Andrés Azuela Berchellman y el ex alcalde porteño Joaquín Caballero Rosiñol cruzaron señalamientos de corrupción, raterías, ingratitudes, amenazas y deseos de que uno acabe en la cárcel y el otro lo haga en los tribunales, aunque posteriormente ambos borraron sus respectivas cuenta de Facebook.



El pleito vía redes sociales lo inició Andrés Azuela cuando a las 23:16 horas del pasado domingo escribió en su muro de Facebook lo siguiente:



“Estimado Joaquín Caballero:

Realmente te regreso tu tarjeta de regalo de 2,000 por el bautizo de Max mi hijo, aceptar tu regalo es aceptar tu corrupción y tu robos que le hiciste a la población de Coatza.

Con todo respeto tú sabes que te fuiste con muchos millones pero aseguró muchos años de vergüenza.

Para mí y para muchos eres un ratero, mentiroso y tal para cual.

Andrés.

P.D. Te la voy a dejar en tu cochera y ojalá te vayas a la cárcel. Tu bien sabes cuál es tu destino.

Ayúdame y compártelo basta de rateros.

Gracias.”



La publicación de Andrés Azuela se hizo viral rápidamente, incluso varios de sus amigos y conocidos la compartieron aunque también sumo comentarios adversos que le reprochaban el haber sido parte de esa misma corrupción que él denunciaba, pues durante los tres primeros años de la administración joaquinista, fue el Presidente del Patronato de la Expo Feria y el Carnaval de Coatzacoalcos.



La respuesta del ex alcalde Joaquín Caballero a su ex amigo y colaborador llegó casi 15 horas después pero fue por demás contundente. Esto es la respuesta que Joaquín Caballero escribió en su muro.



Andrés Azuela:



“Con pena pero sin sorpresa leo tu comentario.

Con pena porque eres miembro de una familia a la que aprecio y apreciaré siempre, y a la que lamento mucho que la administración que encabecé les haya quedado a deber. La deuda quedó reconocida documentalmente, es de las cosas que no se pudieron pagar, principalmente por que la anterior administración estatal, ilegalmente omitió mandar 243 millones de pesos al ayuntamiento.



Sin sorpresa porque te conozco y sé que tu afán de figurar y tus ganas de tener reconocimiento político son mayores que tu memoria y que tu congruencia.



Te mandé un certificado de regalo de un bautizo que ocurrió hace tres meses y al que tú me invitaste. ¿Cambiaste de opinión tan pronto? Si piensas de mi lo que dices ¿Como me invitas a convivir con tu círculo familiar más intimo?. De hecho, pensé que había sido un detalle apreciado, porque tu esposa le dio las gracias a mi esposa, pero veo que tu incongruencia no tiene límites. No tienes que devolverlo, lo hice ante una invitación que pensé era de corazón para mi persona, pero que, a hora veo, era para la figura del alcalde.



No regreses el certificado: mejor dáselo a alguien necesitado allá en Cancún en donde vives.



Como tienes muchas ganas de verme en los tribunales, ten por seguro que nos veremos ahí. Ojala puedas probar tus afirmaciones porque lo escribes es serio, es grave y pone en riesgo a mi familia”.



Joaquín Caballero.



La respuesta del alcalde se hizo viral rápidamente y sus ex colaboradores se encargaron de compartir la respuesta de su jefe político.



Horas después de la respuesta del ex alcalde Caballero, la cuenta de Facebook de Andrés Azuela fue eliminada de la red social.