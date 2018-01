Liconsa no puede encargarse de centros de acopio en Veracruz Tweet Francisco Javier Vera Méndez, gerente estatal de Liconsa, indicó que hasta que el Gobierno el Estado no les entregue en comodato estos centros de acopio y se resuelvan las pugnas internas, no podrán entregar el producto a más beneficiados Xalapa - 2018-01-22 11:38:00 - Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-22-17:39:30 Xalapa Mientras el gobierno estatal no entregue en comodato los centros de acopio, Liconsa no puede llevar el producto a más beneficiarios; además hay una pugna entre ganaderos y directivos por el control de estos centros, señalaron autoridades Francisco Javier Vera Méndez, gerente estatal de Liconsa Veracruz, lamentó que por pugnas entre ganaderos y directivas, no puedan hacerse cargo de centros de acopio para poder otorgar el servicio de entrega de leche a quienes más lo necesitan.



En conferencia de prensa, el funcionario federal indicó que hasta que el Gobierno el Estado no les entregue a Liconsa en comodato estos centros de acopio, no podrán entregar el producto a más beneficiados.



Informó que el año pasado se les compró a ganaderos veracruzanos 18 millones de leche lo que generó una derrama económica de 111 millones 600 mil pesos.



Recordó que en el 2017 distribuyeron dos millones de litros de leche mensuales, y para este año esperan ingresar al programa de 1 peso el litro a dos mil nuevas personas, incrementando el consumo para los que más lo necesitan.



El funcionario federal mencionó que en el sexenio de Fidel Herrera se abrieron 10 centros de acopio, los cuales fueron entregados a grupos ganaderos y se fueron perdiendo por pugnas entre los mismos integrantes.



“Mientras los centros de acopio no nos los den en comodato el Gobierno del Estado a Liconsa, no podemos ser intermediarios entre pugnas de ganaderos o grupos de directivas porque eso nos afectaría y tampoco podemos cumplir con la certeza y con la demanda de la sociedad”.



Seis centros de acopio están funcionando, el de Pánuco, Tempoal, Palma Sola, La Joya, Piedras Negras y la planta de Xalapa, que son aparte de los 10 centros que abrió Herrera Beltrán.



Explicó que estos centros de acopio se dieron a los ganaderos para que los administraran, a lo largo de los años cambiaron de directivas y se fueron perdiendo aparatos como compresores, tanques y se fueron desmantelando poco a poco.



“El de Rodríguez Clara lo fueron desmantelando poco a poco, ahora solo queda el inmueble, sin ninguna maquina”, finalizó.

