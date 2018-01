Sedesol, en espera para ingresar más personas en 65 y Más: Anilú Ingram

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Anilú Ingram Vallines, informó que están a la espera de que desde oficinas centrales se abra la cartera para ingresar a más personas en el programa de Pensión para adultos mayores, 65 y más.



En conferencia de prensa celebrada la mañana de este lunes en las oficinas de la Conagua, en donde estuvieron presentes los titulares de programas sociales del Gobierno Federal, indicó que, si bien es un derecho Constitucional, aun no tienen fecha para la inclusión de más personas para este apoyo económico, ni tampoco cuántos veracruzanos están en lista de espera.



“Estamos en espera que se aperture el sistema para poder incorporar a esta gran demanda que existe”.



Reconoció que no tenía el dato exacto de los adultos mayores veracruzanos que están a la espera de ingresar, “lo cierto es que son muchos y un gran numero en lista de espera”.



Ingram Vallines, afirmó que están a la espera que se apertura este programa para poder darles el servicio a más beneficiarios, “no tengo la fecha exacta, esto depende del sistema a nivel nacional, cuando esto se apertura de manera inmediata abrimos el programa a los adultos mayores”.



En este sentido, la funcionaria federal dio a conocer que el próximo 6 de febrero iniciará el pago del primer bimestre de la pensión para adultos mayores en los 212 municipios, en mil 500 sedes, en donde 435 mil personas recibirán cada una mil 160 pesos.



Para este 2018 supera los tres mil millones de pesos que envía el gobierno de la República de manera personal de forma bancarizada o a través de las mesas de atención.



Mencionó que desde enero del año pasado la prueba de supervivencia para los adultos mayores desapareció, cuando el banco notifica que no existe movimiento en la tarjeta en dos bimestres personal de Sedesol acude a las viviendas para verificar la situación del beneficiario.



En caso de las largas filas que personas mayores hacen en Telecom cada dos meses, aseguró que este problema comienza a desaparecer, ya que se empezó a bancarizar los datos para evitar que los adultos mayores hicieran este proceso para poder obtener su cheque.



Por lo que lanzó un exhorto para que los adultos mayores no acudan por la madrugada a hacer largas filas para recibir el documento.



“En lo que se logra la bancarización de todos los beneficiarios se exhorta a que no lleguen tan temprano a Telecom, los adultos inician a buena hora sus actividades, pero los exhortamos a que no acudan tan temprano, sino a partir de las 9 de la mañana que inicia este sistema”.