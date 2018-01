Grave, desatención de autoridades ante epidemia de VIH en Veracruz

El grupo Multisectorial en VIH-SIDA consideró un hecho muy preocupante y grave que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2018 no se hayan etiquetado fondos pu?blicos para el programa estatal de VIH/sida e ITS de la Secretaría de Salud, aun cuando el estado tiene el segundo lugar nacional en mortalidad.



Lo anterior, expresó a través de un boletín, lo reconoció el diputado Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Veracruzano, pues con ello se incumple la Ley 306.



Detallaron que en años anteriores, como 2016, el Programa Estatal de VIH/sida e ITS recibio? de la partida estatal 20 millones de pesos.



Sin embargo, es preocupante que dicho presupuesto al an?o siguiente; es decir 2017, siendo secretario de salud el doctor Ira?n Sua?rez Villa haya sido reducido a la mitad, tomando en cuenta las condiciones de la epidemia en territorio veracruzano.



Y es que, precisaron, el estado Veracruz tiene el segundo lugar nacional en mortalidad (femenina primero); el segundo sitio en casos acumulados de VIH; el tercero en sida; es la entidad que ma?s mujeres con VIH y sida aporta al contexto nacional; el que ma?s nin?os/as con VIH tiene; donde se mueren ma?s personas en tratamiento, y el que ocupa el primer lugar en muerte materna a causa de VIH.



Ante a las declaraciones del Secretario de Salud del Estado de Veracruz del 18 de enero del presente an?o, manifestaron además que los te?rminos correctos para referirse a una persona con VIH es persona VIH positiva o persona que vive con VIH, pues referirse a quienes viven con el virus como contaminados adema?s de ser incorrecto, pues el VIH no es contaminante sino transmisible, es irrespetuoso; por ello, el término no debe usarse.



Agregan que el presupuesto, asignado por la federacio?n a la Secretari?a de Salud de Veracruz, en convenio especi?fico en materia de ministracio?n de subsidios federales para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, firmado por el actual secretario de salud del estado, el doctor Ira?n Sua?rez Villa; la entonces secretaria de finanzas de la entidad veracruzana Clementina Guerrero; el subsecretario de Prevencio?n y Promocio?n de la salud de la Secretaria de Salud, doctor Pablo Kuri y la presidenta del CENSIDA, doctora Patricia Estela Uribe Zu?n?iga, entre otros ascendió? a 425 millones 376 mil 602. 8 pesos.



Explicó que Ley establece, en el Artículo 6, que, en el presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz se asignarán partidas para destinarse exclusivamente a apoyar investigaciones científicas, contar con cobertura universal de antirretrovirales y, sufragar los programas establecidos para cumplir con los objetivos de dicha ley, a saber: promover el conocimiento del VIH y del sida, trabajar en el terreno de la prevención, promover la investigación, asegurar los servicios de salud necesarios para el tratamiento de las personas afectadas por el VIH, la mitigacio?n del dan?o y prohibir todo tipo de discriminacio?n.



El Arti?culo 3 señala que las autoridades responsables de cumplir la Ley son la Secretari?a de Salud y los Servicios Coordinados de Salud en el Estado, con el apoyo de todas las dependencias y entidades de la administración pu?blica estatal y municipal, especialmente la Secretaria de Gobierno, Educación, Finanzas, Trabajo y, la Procuraduría General de Justicia. Así? como en sus respectivas áreas de competencia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Electoral Veracruzano.



"Finalmente, no entendemos que? quiso decir el secretario de salud cuando declaro?, frente a una pregunta de los reporteros de que si no habi?an aumentado las necesidades de las personas con VIH, que el tema de VIH es dina?mico, tenemos pacientes contaminados, pero tambie?n pacientes que fallecen desafortunadamente, es un equilibrio de fuerzas. Ese equilibrio de fuerzas por las defunciones, ¿que? significa? Lo cierto es que el objetivo de los Programas Estatales de VIH — ya no digamos el del o?rgano rector federal el CENSIDA y, el de la propia ONUSIDA—, es que las personas sean diagnosticadas oportunamente, lleven un control virológico, lleguen a la indetectabilidad y por lo tanto, tengan calidad y cantidad de vida, no que se mueran", abundó.



Por ello ante las "gravísimas condiciones del presupuesto y las desafortunadas declaraciones del secretario de Salud de Veracruz", las organizaciones civiles refrendaron su compromiso con la salud, la vida y la defensoría de los Derechos Humanos de las personas afectadas por el VIH.