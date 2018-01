Ofrece Gobernador un millón de pesos como recompensa por sicarios

El Gobierno del Estado de Veracruz dio a conocer que se reforzará el programa de recompensas para obtener información de delincuentes buscados por delitos de alto impacto, a través de la apertura de un portal de internet en donde se subirán videos y fotografías de personas que son buscados por las autoridades.



El sitio www.veracruz.gob.mx/seguridad/recompensas servirá para que la población pueda contribuir con información que pueda permitir su identificación y localización.



De inicio se subirán dos videogravaciones y una fotografía de personas que participaron en tres hechos delictivos distintos en los últimos días y cuya recompensa será de un millón de pesos en todos los casos, detalló el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en rueda de prensa.



El primer caso en el que se pide la colaboración de la población en general, es para la identificación de las personas que abandonaron una camioneta con 9 cuerpos desmembrados en la ciudad de Xalapa y ejecutaron a otra más en las inmediaciones del recinto del Poder Judicial durante el sábado 13 de enero pasado.



Para ello se puso a disposición un video en el que se pueden ver la matricula de las placas de un vehículo y el rostro de uno de los participantes en ese ilícito.



El otro video difundido, es para la identificación de los responsables de la ejecución de cuatro personas en un autolavado en Amatlán de los Reyes.



Además, se exhibe una fotografía con el rostro del presunto responsable del asesinato de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el Puerto de Veracruz.



Yunes Linares aseguró que los datos de quienes brinden información serán confidenciales.



“Queremos que los delincuentes sepan que en el momento en el que delinquen puede haber una cámara que los está filmando y a partir de ahí procederemos a detenerlos”, dijo.



Cuestionado sobre si el hecho de difundir imágenes y videos de presuntos delincuentes no pone en riesgo las investigaciones ya que dichas personas podrían argumentar una violación al debido proceso, Yunes Linares dijo que se trata de una acción dentro del marco de la Ley.



“De ninguna manera, son vídeos que están circulando en las redes, que son públicos antes de que los tengamos expuestos nosotros y para detener a los delincuentes cualquier elemento técnico es válido, (...) no se violenta ninguna ley, al contrario”, aseguró.





NOTA RELATIVA





Estaba coludido, afirma gobernador





Veracruz



Víctor M. Toriz



Imagen del Golfo





Luego de que familiares del hombre acribillado a las afueras del recinto sede del Poder Judicial rechazaron que este se dedicaba actividades ilícitas e incluso prestaba servicios a la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, insistió en que su ejecución se debió a que pertenecía a la banda de “Los tiliches” o “Los tigrillos”.



El mandatario afirmó que desde el inicio se reconoció que el sujeto prestaba servicios en un área administrativa del gobierno, sin embargo, se contaban con pruebas de que estaba coludido con la banda criminal mencionada.











Cabe mencionar que en la rueda de prensa que ofreció el Grupo Coordinado Veracruz el pasado domingo 14 de enero se mencionó que el hombre fue acribillado cuando escapaba de sus captores, quienes pretendían asesinarlo y dejar sus restos junto con el de otros 9 que fueron desmembrados y abandonados en la zona del Tejar, en Xalapa.



Su viuda afirmó a la prensa que el hombre trabajaba para la SSP en el penal de Pacho Viejo, además de que no se encontraba relacionado a ninguna actividad ilegal.