Estamos muy cerca de ganar la Presidencia: AMLO

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-22-02:44:38 San Juan Evangelista

Andrés Manuel López Obrador aseguró que “estamos muy cerca de ganar la Presidencia de la República, en las encuestas estamos más de 15 puntos arriba, y por eso andan muy nerviosos, por eso andan inventando de que nos ayudan los rusos” y advirtió: “ya van a ver, dicen en Tabasco: lo mejor es lo peor es que se va a poner”.



Señaló que se van a desesperarse más, pero no van a lograr nada, porque está arriba y la gente quiere un cambio, todos, hasta los que están con ellos: los choferes que les manejan, los ayudantes que tienen, el cumulo de asesores, el montón de asesores, hasta los guardaespaldas “están con este movimiento, callados, pero van a votar por nosotros”.



Recordó que ayer se generó una polémica, porque dio a conocer unas encuestas donde está arriba y así es, pero preguntan de dónde la sacó y a eso respondió que viene de la gente, ahorita le llega información de todo tipo.



“No necesito tener una oficina de espionaje, el pueblo me está apoyando, me está dando información y me da gusto”, informó.



En la asamblea informativa de precampaña en San Juan Evangelista, Veracruz, López Obrador expresó que se encuentra mal de la garganta y bromeó: “porque estaba esperando que llegará el submarino ruso a Veracruz y lo que entró fue un norte, y miren la ronquera que me dejó”.



El precandidato presidencial aseguró que cumplirá con sus compromisos: que no habrá ya corrupción en México, terminarán con los privilegios en el gobierno, no habrá sueldos elevadísimos de 150 pesos mensuales como ahora o pensiones para cada uno de los ex presidentes de 5 millones de pesos mensuales.



Indicó que ya no se entregarán las pensiones millonarios a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, “se va a terminar a todo eso, no habrá lujos en el gobierno, se venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno, se terminará con el despilfarro, será un gobierno austero, se ahorrará, no permitirán los privilegios” y el dinero ahorrado se utilizará para beneficio del pueblo.



Adelantó que se ayudará a los productores, agricultores, ganadores de toda la región del sureste, el cual tiene mucho potencial, buenas tierras, agua para el sector agropecuario, sector forestal, pesquero, pero está en el abandono.



Planteó que con el nuevo gobierno se sembrará un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en todo el sureste, es decir, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.



Añadió que se apoyará a ejidatarios y pequeños propietarios, se le dará para que paguen bien el jornal y con este plan se producirán 400 mil empleos, además se producirá todo lo que se consume en México, porque actualmente no solo se compra en el extranjero: el maíz, el frijol, sino también el 50 por ciento de la madera se trae del extranjero.



Asimismo, manifestó que se desarrollará el Istmo de Tehuantepec, porque habrá un plan que contempla: desde Coatzacoalcos, Veracruz hasta Salina Cruz, Oaxaca, donde se construirá un tren de pasajeros y de carga, de contendores.



También, mencionó que se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar los países de Asia con la costa este de Estados Unidos para trasladarse por el Atlántico, además en todo el corredor se pondrá fábricas ensambladoras para que haya trabajo.



“Habrá progreso, trabajo, bienestar en nuestro país”, aseveró Andrés Manuel López Obrador al decir a los maestros que se cancelará a reforma educativa, habrá becas para estudiantes de preparatoria, y se les dará estudio y trabajo a los jóvenes de nivel universitario.



Pidió que no lo confundan, porque él si cumple y que no lo vean como candidato que ofrece y luego no cumple, porque a diferencia de los otros él tiene tres principios que lo guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.



Recordó que en la región de Sayula comenzó la Revolución Mexicana, había un dirigente llamado Santa Rodríguez quién luchó en contra de la dictadura de Porfirio Díaz.



Dio a conocer que el próximo martes comienza una gira de 7 días en Chiapas y se comprometió a regresar a Acayucan, Jaltipan y a otros municipios de Veracruz.



A sus paisanos, les platicó que es paisano de ellos, porque su papá era veracruzano, pero se fue a trabajar al petróleo en Tabasco en los años 50 y ahí conoció a su madre y por ello es hijo de padre veracruzano y madre tabasqueña, entonces próximamente habrá un presidente: “choco-jarocho”.



Recordó que en la historia de México ha habido dos presidentes de origen veracruzano: Miguel Alemán que gobernó de 1946 a 1952 y Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, el país tuvo 12 años con presidentes nacidos en Veracruz, y hasta ahora habrá un presidente veracruzano-tabasqueño.



Indicó que Miguel Ángel Yunes Linares se pone enojadísimo, dice no es veracruzano, ese es tabasqueño, pero lo comenta, porque no ha leído el artículo 11 de la Constitución de Veracruz que se establece que el hijo de veracruzano es veracruzano.



Agradeció el apoyo del precandidato al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, quien será el próximo gobernador de Veracruz y agradeció la presencia de la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle y de su querido maestro querido Lucas Martínez.



En entrevista, Andrés Manuel López Obrador pidió a Yunes Linares que atienda el problema de la inseguridad gravísima en Veracruz, hay muchos asesinatos diarios en Veracruz y que ya no esté haciendo campaña a favor de su hijo de Yunes Linares.



Calificó como una asociación delictuosa, una pandilla de oportunistas, a la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y dijo que Yunes Linares quiere dejar a su hijo de gobernador y eso se da en el PAN, en el PRD, porque Rafael Moreno Valle quiere dejar a su esposa.



“Es una inmoralidad completa, son muy corruptos”, señaló al decir que mucha gente del PAN con principios se está uniendo al movimiento que encabeza, porque ya se corrompió por completo, por entero el PAN.



Recordó que cuando Miguel Ángel Yunes fue secretario de Gobierno en la época del gobernador Chirinos reprimió, torturó a perredistas y metió a la cárcel a Dante Delgado, allá ellos, pero es mucha inmoralidad, no tiene principios.



Comentó que Ricardo Anaya es apoyado, entre otros, por Carlos Salinas, a través de Diego Fernández de Cevallos.



Sobre el comentario de Anaya que su campaña está estancad, López Obrador respondió si como no, iba en 10 puntos ya subió a 12 y “yo traía 48 y bajé a 47”.



En su intervención, el precandidato al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García retó al gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, a que muestre una foto de Javier Duarte con el precandidato de la alianza “Juntos haremos historia”.



Dijo muy seguro que sabe que Yunes Linares nunca podrá probar algo que no existe.



Previamente, Cuitláhuac García mostró una foto donde aparece el hijo de Yunes Linares, José Yunes Zorrilla a lado de Javier Duarte y lanzó unas preguntas: ¿qué tramaron, qué pactaron? y cuestionó a Yunes Linares ¿qué sí estuvo presente o no en esa reunión?.



Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jesús Carranza, y Chinameca. Este lunes acudirá a Sotepan, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Veracruz.