Yunes Linares parece monarca con su hijo: Trueba

Para el ex alcalde panista Tomás Trueba Gracián, el PRI podría recuperar la gubernatura en Veracruz si su candidato, Pepe Yunes, realiza una buena campaña.



Indicó que Yunes Zorrilla es un candidato fuerte, de lo mejor que tenía el PRI, y por eso irá por la gubernatura, en la cual se enfrentará al otro Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez.



“Será una contienda entre los dos Yunes. Cuitláhuac (García) no es nada, solamente trae a López Obrador, pero no trae nada, entonces para mí, la contienda estará entre los dos Yunes”, opinó.



El ex alcalde orizabeño, el primero del PAN en esta ciudad, criticó que el gobernador de la coalición PAN-PRD ahora parece monarca y pretenda continuar el imperio heredándolo a su hijo.



Trueba Gracián reconoció que eso no ha causado buena impresión en la gente, que seguramente estará muy atenta por el tema de desvío de recursos en las campañas.

El ahora ex panista, ya que hizo a un lado su militancia de 22 años para sumarse a la búsqueda de la candidatura a la Presidencia de la República por parte de Margarita Zavala, indicó que aunque se ha criticado mucho a Miguel Ángel Yunes Linares por la falta de resultados en su administración, la realidad es que ha sido muy poco tiempo y las expectativas eran altas.



Consideró que Yunes Linares pasó mucho tiempo cazando a Javier Duarte, hay un incremento en la inseguridad y poca inversión y obra, lo que ha dejado a la gente mucho qué desear para lo que se esperaba de esta administración del cambio.



En torno a los resultados que deje la contienda electoral en este año, el también ex diputado federal y ex funcionario calderonista insistió en que todo depende de lo que haga Pepe Yunes, pues si realiza una buena campaña, la puede ganar.