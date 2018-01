Reporta AMOTAC 25% en pérdidas por aumento de gasolina

Los aumentos que se han tenido en las gasolinas han generado una pérdida de hasta 25 por ciento en el sector transportista, señaló Aldo Romero, delegado regional de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas AC (AMOTAC).



“La gasolina ahorita está sin control, sube cada día 10 a 50 centavos, a veces hasta dos veces al día, a veces solamente uno, pero esto repercute directamente sobre nuestras ganancias, que han mermado”, comentó.



Los transportistas explicó, tienen que presentar los cobros de sus fletes, pero si se encuentran con que la gasolina está más cara, ya no lo pueden reflejar al cliente y su ganancia no es fija.



“Hay personas que nos dicen que sólo han aumentado 50 centavos por litro, y así es, pero los tanques cargan de 800 a mil litros, y en viaje se consume mucha gasolina, y al momento de hacer cuentas de todos los litros, pues ahí vemos que nos pega en la utilidad”, expuso.



El delegado regional de la AMOTAC refirió que las pérdidas que esas variaciones en los precios del combustible les ha ocasionado son hasta del 25 por ciento, y eso considerando únicamente ese tema.



Recordó que al aumentar los combustibles han incrementado otros insumos, lo que también les afecta.



Indicó que otro factor que también les pega es que no hay una regulación en el tema de las tarifas que se deben aplicar por flete, pues las grandes empresas pueden hacer cobros más bajos, pero el hombre-camión no está en la misma posibilidad y a veces por necesidad se acepta un viaje con mínima ganancia.



Agregó que no se en el futuro una posible mejora a esta situación, pues es utópico pensar que el gobierno regule tanto combustibles como fletes, por lo que se va sorteando la situación como mejor puede cada transportista, que además, en el caso de la zona, se agrava por los robos constantes de mercancías.