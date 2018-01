Evita “Chicharito” la derrota del West Ham; Moyes descarta su salida

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-21-02:44:43 Inglaterra Pese a los rumores que lo colocan en el fútbol de Turquía, Javier Hernández anotó el gol del empate en el partido del West Ham contra el Bournemouth (Imagen: Internet)

Más allá de los rumores sobre su salida en el marcado invernal, Javier Hernández se debe al West Ham United y este sábado anotó el gol del empate 1-1 frente a Bournemouth en el Estadio Olímpico de Londres.



El delantero jalisciense, quien es colocado en el Besiktas de Turquía, se sacudió una sequía de 84 días al evitar la derrota de los Hammers en esta Fecha 24 de la Liga Premier de Inglaterra.



“Chicharito” entró de cambio a los 64 minutos en lugar del argentino Manuel Lanzini y parecía que el plan no le salía al entrenador escocés David Moyes, pues la visita se adelantó 1-0.



Bournemouth silenció el London Stadium cuando Ryan Fraser anotó el primer tanto del encuentro, pero el gusto le duró poco al visitante ya que después apareció el ariete mexicano.



Hernández Balcázar estuvo atento a un rebote en el área enemiga para perforar las redes de la meta defendida por Asmir Begovic, un gol marca de la casa, donde “Chicharito” jamás dejó de seguir la jugada y no perdonó.



West Ham rescató un punto y Javier Hernández volvió a saborear el gol, luego de no marcar desde el pasado 28 de octubre en la Liga Premier, y alcanzó cinco dianas en este certamen.



Los Hammers llegaron a 26 unidades en la clasificación para seguir distanciados en la lucha por evitar el descenso; en tanto Bournemouth sumó 25 puntos.





>> Descarta Moyes salida del “Chicharito”



El técnico escocés David Moyes descartó que el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández vaya a salir del West Ham United en este mercado invernal de transferencias.



El entrenador aseguró que tiene un plantel corto para que se dé el lujo de dejar ir jugadores en estos momentos, por lo que anhela que el jalisciense siga en los Hammers.



Entiende que en la actualidad los rumores estén a la luz del día y por eso “Chicharito” sea situado en el Besiktas de Turquía, pero hasta el momento no hay nada definido.



“Hay especulaciones sobre todo el mundo en este momento, pero si ven la banca del equipo, se darán cuenta que si hay un club en la Premier League que no puede darse el lujo de dejar ir jugadores es el West Ham. Tenemos una plantilla muy corta”, indicó Moyes.





