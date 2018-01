León le perdona la vida al Cruz Azul

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-21-02:11:23 Ciudad de México Imagen: www.google.com

Con muchas imprecisiones en el primer tiempo y pocas emociones en la segunda mitad, Cruz Azul y León no pasaron del empate en el Estadio Azul. El gol aún no llega en Liga en la casa de La Máquina, aunque sigue invicta en el torneo.



León tuvo las más claras en los 45 minutos iniciales, donde Enzo Roco sobre la línea evitó que su rival se adelantara en el marcador, tapando un disparo que ya había vencido a Jesús Corona.



Minutos antes, Carlos Fierro tuvo para abrir el marcador, pero cruzó demasiado el balón y se perdió de su primer gol como cementero.



En un mano a mano, Corona ganó el duelo ante Andrés Andrade, muy activo en el encuentro, que mandó por un lado el esférico. Elías Hernández y Luis Montes también tuvieron sus oportunidades, aunque sin lograr mover el tanteador.



La primera parte dejó un claro dominio visitante, algo que supo contrarrestar La Máquina en el complemento. Fueron los locales los que se apoderaron de la pelota, aunque no generaron el mismo peligro sobre la meta de William Yarbrough.



El guardameta norteamericano supo responder bien ante el primer intento de Felipe Mora, quien envió el disparo justo a la posición del portero. León pudo haber matado todo con una llegada de Elías Hernández, pero al momento de ‘bombear’ el esférico, se pasó de fuerza y lo mandó por encima.



La respuesta de Cruz Azul fue con un disparo de volea de Adrián Aldrete que se fue apenas por un lado.



Pedro Caixinha envió a la cancha a sus mejores cartas: Carlos ‘Gullit’ Peña, no tuvo mejor suerte en la recta final.



Yarbrough atajó un intento más, cerrando el empate que generaría varios abucheos en las tribunas de Estadio Azul, que todavía no celebran un gol en la Liga MX.



El empate deja como líder momentáneo a León con siete unidades, a falta de lo que haga Pumas, mientras que Cruz Azul se mantiene en la parte alta con cinco puntos.





CON INFORMACIÓN DE:



http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2018/01/20/1214960