Juntos buscaremos el triunfo, Veracruz tiene futuro; Yunes y Meade Tweet En el sur de Veracruz, habrá un gran detonante económico a través de las zonas Económicas Especiales ZEE. Queremos recuperar a un Veracruz seguro. Queremos el sur del estado con empleo. No permitiremos mas corrupción, puntualizó el precandidato de la coalición PRI, PVEM y Panal “Todos por México” José Antonio Meade Kuribreña, quien además consideró a Minatitlán como su casa Minatitlán - 2018-01-20 19:53:07 - René Martínez / Elizabet Marín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Mario Zepeda/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-21-01:56:05 Minatitlán Abarrotado el Centro de Convenciones durante la visita de los Pepes, Meade y Yunes . En el sur de Veracruz, habrá un gran detonante económico a través de las zonas Económicas Especiales ZEE. Queremos recuperar a un Veracruz seguro. Queremos el sur del estado con empleo. No permitiremos mas corrupción, puntualizó el precandidato de la coalición PRI, PVEM y Panal “Todos por México” José Antonio Meade Kuribreña, quien además consideró a Minatitlán como su casa.



Externó que su anhelo en ser ‘el candidato’ y responderle a la ciudadanía que está enojada y que tiene miedo “vamos a darle batalla a los carteles y cualquiera que incurra en un acto de corrupción”. Reafirmó que si hay que cambiar las leyes, se van a hacer.



Reiteró que caminando unidos, siempre ganan, por lo que pidió el apoyo de todos los sectores y el respaldo en la asamblea como el candidato a la presidencia de la republica.



El precandidato del PRI a la presidencia de la república José Antonio Meade, en medio de aplausos y vivas de miles de simpatizantes y miembros de estos partidos hizo su arribo al Centro Deportivo y Convenciones de esta ciudad a las 17: 20 horas; acompañado del también precandidato José Francisco Yunes Zorrilla, del líder PRI Américo Zúñiga Martínez y otras personalidades, expresó ¡vamos unidos, vamos por la revancha!



PEPE YUNES QUEREMOS CONSTRUIR UN MEJOR VERACRUZ



En su intervención, Pepe Yunes dijo, “tenemos como reto y lo que queremos construir un mejor Veracruz, Pepe Meade es el amigo de los petroleros, los maestros, de todo, de Veracruz y México, tenemos en Pepe Meade, un buen aliado; Pepe Meade tienen la forma de cómo resolver los problemas sociales, acabar con la pobreza de México, hagamos a Pepe Meade el candidato de México, para que al estado le vaya bien, para que vuelva la tranquilidad”.



Américo Zúñiga Martínez con voz de gran tribuno, fue el encargado de darles la bienvenida a ambos precandidatos, pero además expreso las diatribas que han manejado otros precandidatos no afectan a José Antonio Meade, él será el próximo presidente de México y Pepe Yunes el Gobernador de Veracruz “tenemos los mejores perfiles y las mejores propuestas”.



El líder del PRI estatal, reconoció liderazgos, el poder de convocatoria de los líderes petroleros: Jorge Wade González y Ramón Hernández Toledo, además de los representantes de los diferentes sectores y organizaciones que forman al tricolor.











