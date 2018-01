En faldas del Pico de Orizaba registran temperaturas de -10 grados

Temperaturas de hasta -10 grados se han registrado en los albergues ubicados en las faldas del Pico de Orizaba, informó el coordinador regional de Protección Civil, José Luis Palma Dector, quien exhorto a los visitantes a la montaña, hacerlo con extremo cuidado y con los implementos necesarios para no poner en riesgo su integridad física.



"Muchos esperan las grandes nevadas, como antes se presentaban en el pico de Orizaba pero independientemente de eso, mucha gente sigue visitando el pico de Orizaba, la cara norte todos los fines de semana tiene visitantes extranjeros y dentro de esta zona, lo que es la cara oriental y sur, los fines de semana vemos que también que llega gente de la república mexicana" comentó.



Dijo que es indispensable que los visitantes que pretendan visitar la montaña más alta del país, lo hagan con responsabilidad, con las herramientas adecuadas y con personal especializado, pues de lo contrario las consecuencias podrían ser alarmantes.



"La recomendación es un buen equipo, abrigarse bien, ahorita en los refugios temporales hemos tenido reportes de temperaturas de incluso -10 grados, en el refugio temporal me reportaba un compañero a 4 mil 600 metros que esta el refugio Fausto González, -10 grados que son temperaturas que si te llegas a perder en la montaña y no vas bien abrigado, corres el riesgo de sufrir una hipotermia, llevar un vehículo cuatro por cuatro y si no conocen la zona, contratar un guía y lo importante de cuando vayan a la montaña reportar su ascenso al 911" señaló.



Mencionó que la temporada invernal concluye hasta el mes de marzo y aun faltan por registrarse 12 frentes frios más lo que falta de la temporada, por lo que la recomendación a la población es abrigarse bien y estar al tanto de los reportes meteorológicos que emita la dependencia, pues tal y como se esperaba enero será el mes más frio del año.