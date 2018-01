Sin dar solución la SEV a déficit de maestros y directores

A pesar que el delegado de la SEV en la región de Orizaba, José Antonio Garrido Castillejos asegura se están cubriendo vacantes de maestros y que el presupuesto del Estado fluye para abatir la demanda de docentes y directores, en la supervisión escolar 140 que atiende Alejandro Escobar Ávila, de 12 instituciones educativas, 11 registran este problema.



El supervisor de la zona escolar 140 dijo que hubo registro de escuelas tomadas, como consecuencia de la desatención de la SEV a la demanda de padres de familia, sin embargo es posible que esto continúe debido a que no ha habido respuesta de parte de las instancias correspondientes.



“Debemos esperar a ver qué dicen las autoridades educativas, los padres de familia han manifestado la inquietud desde hace tiempo ante la falta de recursos. Hay otras situaciones administrativas y al no tener maestros que es una parte esencial en la educación, los padres de familia se fueron cansando y han tomado decisiones”, precisó.



Reiteró que de las 12 instituciones pertenecientes a los municipios de Nogales, Río Blanco, Orizaba, Acultzingo y Ciudad Mendoza, 11 registran este problema de falta de maestro o de director.



“Tenemos compañeros que son de la escuela Lázaro Cárdenas, también los padres de familia tomaron las instalaciones porque en el mes de diciembre hicieron una manifestación y la secretaría de educación en Veracruz se comprometió que a más tardar el 18 de enero pero no ha habido resultados”, señaló.



Dijo que la problemática se debe atender, pues hay maestros que han sacado permiso, pero otros que a pesar de haber plazas y recursos en el Estado se desconocen dónde están los recursos porque del presupuesto se han hecho peticiones de manera constante.



“Se han registrado varias tomas de escuela y sólo se dan promesas señalan que están enviando a gente a prelación los que van ascender a directivos o ingresar al servicio ya están en esa espera no se ve tanto la ausencia de directivos como cuando son docentes, pero hasta el momento no sabemos a dónde va a quedar el dinero de estos directivos”, concluyó.