Remodelación de la laguna en Nogales se llevará a cabo por etapas

En cuatro etapas fue programada la remodelación de la laguna de Nogales que en marzo próximo albergará una edición más del “Festival de la Laguna” y para entonces los cambios serán notorios, explicó Ángel Osorio Andrade, director de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento local.



Tras anunciar que el embellecimiento de La Laguna, el funcionario dijo que se llevará en cuatro fases para dar la oportunidad a los comerciantes a que no pierdan ventas y el turismo local siga llegando los fines de semana.



“Ya se realizó la primera faena con personal del Ayuntamiento y seguimos sacando alga acuática de las aguas del balneario. Se dio prioridad a la optimización del estanque en donde todavía hay bastantes peces exóticos; aquí se les construirá un barandal para seguridad de los paseantes, principalmente de los niños, entre otros atractivos”, indicó.



Osorio Andrade dijo que ya no se permitirá el acceso a automóviles, debido a que la Coordinación de Obras Públicas iniciará trabajos en la infraestructura del balneario, como es la rehabilitación de La Terraza, los vestidores públicos que serán abiertos nuevamente al servicio de los bañistas.



Todo esto debe estar listo antes de llevarse a cabo el Festival de la Laguna y posterior a ello dar paso a las acciones de embellecimiento para fortalecer el proceso de modernización en el que se verá un cambio sustancial.



Expuso que fue un acuerdo el no permitir la entrada de vehículos debido a que algunos árboles ya están viejos y pudieran caer, por lo cual se realiza un censo para determinar las condiciones en las que se encuentran y en base al resultado actuar en consecuencia.



“Se pretende crear una semana cultural en donde también haya música viva para toda la familia, así como desarrollar varios eventos que permitan la interacción con los visitantes; dar a conocer nuestro folclor, además de crear espacios para la diversión de todos. La Laguna como destino turístico se merece respeto, al igual que todos los habitantes de Nogales, y es por ello que la imagen debe cambiar”, concluyó.