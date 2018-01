Veracruz no debe permitir que le maten la esperanza, afirma José Yunes

Los veracruzanos “no podemos permitir que nos maten la esperanza, que podemos, en el tiempo, vivir contentos, con dignidad, con alegría. Tenemos que recuperar nuestra alegría y nuestro deseo de vivir mejor. Y en ese sentido y por esa razón, es por la cual vamos a enfrentar este reto que ciertamente no está fácil”, afirmó en Coatepec el precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, José Yunes Zorrilla.



Sostuvo que Veracruz no merece tener la angustia, vivir todos los días bajo una zozobra espeluznante de no saber qué va a pasar en materia de seguridad.



Vivir de esa manera merma la capacidad de convivencia, lastima el presente, además de que no se puede perder la esperanza de un futuro mejor, expuso.



Aseveró que los priistas no tienen de qué avergonzarse, han reconocido lo que se hizo mal y piden castigo para quienes actuaron mal.



En Xico aseveró “Quiero ser candidato para que la gente pueda mejorar su entorno y vivir de manera más digna, manifestó ante la militancia priista del municipio de



Ante los priistas xiqueños, José Yunes dijo buscar estar a la altura de su confianza. “Quiero su apoyo para ser el candidato del PRI al Gobierno del Estado de Veracruz, para que éste se sienta de manera más efectiva y constante en Xico y en la región montañosa del Cofre de Perote”, expuso.



Reconoció la necesidad de resolver problemas importantes en Xico, como los de comunicación, para que la población pueda tener mejor acceso a los servicios de salud y de educación. Y para que los productores puedan obtener mayor ventaja en la comercialización de sus bienes y eso les signifique mejorar su ingreso familiar y acceder a una mejor calidad de vida.



“Estructuraremos programas para apuntalar, en términos de productividad, las actividades económicas de esta zona. La gente vive del campo, vive del turismo y de los servicios. De eso se trata. Por eso estamos buscando la candidatura del PRI, para que la gente pueda mejorar su entorno y vivir de manera más digna”, aseveró.



Aseguró que la situación en Veracruz puede mejorar significativamente. “Podemos generar condiciones para que las mujeres tengan mayores libertades, sin ser discriminadas, con un mejor ingreso. Porque si les va bien a las mujeres, les va bien a las familias, a los niños, a los jóvenes y a la comunidad”, sostuvo.



Destacó que ha tenido la oportunidad de recorrer prácticamente todas las comunidades del municipio, de oír a su gente y de establecer compromisos con sus liderazgos. “Lo vamos a seguir haciendo”.



“La gran pregunta ante la militancia es si queremos resolver de fondo el problema de la inseguridad. Si queremos traer mejores condiciones de desarrollo para nuestra región. Si queremos mejores escuelas, clínicas, hospitales. Si estamos dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance para tener mejores espacios deportivos y mayores oportunidades laborales que les permitan crecimiento.



“Si eso es lo que nos convoca, quiero pedirles que me apoyen. Que me permitan seguir trabajando, junto con ustedes, por el estado de Veracruz y por esta región, que no les voy a fallar. Sabré estar a la altura de esta responsabilidad”, afirmó Pepe Yunes.