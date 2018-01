Winckler, un patán: Miranda de Wallace; Yunes elude disputa

La presidenta de la asociación civil “Alto Al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, y el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz protagonizaron una reyerta en redes sociales por las cifras de secuestro en la entidad. La activista espetó al funcionario veracruzano: “Que pena que ante la falta de razón insulte y descalifique, @AbogadoWinckler se comporta como un patán y no como una persona que sirve a la ciudadanía”.



Y añadió: “Grita tanto su enojo que no da explicaciones el funcionario es usted no yo #Patán”.



El fiscal general aseveró: “Por cierto, en #Veracruz seguimos esperando nos diga de qué medios tomó sus datos para sumar sus índices y también cuántos casos documento y sumo de información de medios en la época de sus amigos #FidelHerrera y #JavierDuarte. Matemáticas, matematicas, matemáticas”.



Y le exigió que dejara de lucrar con los reportes de secuestro sobre Veracruz, pues durante el mandato de su ‘amigo’ Javier Duarte, se reportó oficialmente un total de poco más de 400 personas desaparecidas, muchas de ellas secuestradas. Oficialmente hay más de 3 mil no informadas, refirió rijoso el funcionario veracruzano. “¿va a aclarar o seguirá defendiendo a su amigo?”, retó.



ELUDE YUNES LINARES PRONUNCIARSE SOBRE CONFRONTACIÓN



El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares rechazó referirse al enfrentamiento entre la Fiscalía General del Estado y la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.



El mandatario fue entrevistado durante la inauguración de la obra carretera que va de Cardel a Chachalacas, en la periferia del Puerto de Veracruz y cuestionado al respecto, Yunes Linares afirmó que no tenía nada qué decir.



—¿Qué opina de las de la asociación Alto al Secuestro? —.



—Nada, ¿qué más? Nada. ¿Qué más?.