AMLO ya prepara ternas para fiscales por si gana la elección presidencial

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, rechazó ser populista y anunció que presentará tres ternas para que puedan ocupar las Fiscalías General, Anticorrupción y Electoral, que sean independientes y que puedan juzgar al próximo Presidente de la República en funciones, de ser necesario.



“Le tomé la palabra a Enrique Peña Nieto de que él iba a esperar a que pasaran las elecciones para hacer la propuesta, creo que es lo más conveniente que después de las elecciones me permita enviar al Congreso esta propuesta para elegir al procurador, al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral, creo que eso es lo mejor y más conveniente”, argumentó.



Explicó que la terna de Fiscal General la enviará él mismo, si gana las elecciones del 1 de julio, y que las otras dos ternas serán enviadas por el fiscal general cuando sea designado.



“Por primera vez en décadas se presentan las ternas y va a ser el Congreso el que de manera libre va a elegir. No voy a intervenir en la elección, es decir no voy a dar línea a legisladores para que voten por el que yo proteja o apoye, eso se va a erradicar, esa práctica ya no se va a continuar, va a ser el Congreso, yo tendré la facultad de enviar la terna y será el Congreso de manera libre va a decidir y va a haber un escrutinio público para ver qué es lo que más le conviene a la Nación”, indicó.



Aseveró que las nueve propuestas serán personas honestas, rectas, independientes, limpias, y más allá de simpatías van a participar quienes, incluso hayan militado en otros partidos.



También comentó que tiene contemplado a abogados independientes, para la procuraduría, para que no estén subordinados al Presidente, que puedan actuar con absoluta libertad y que tengan la facultad para juzgar.



“Se va a poder enjuiciar al Presidente en funciones, esa es la reforma que quiero hacerle a la Constitución, porque actualmente no se puede juzgar al presidente en funciones, vamos a modificar la Constitución”, afirmó.





