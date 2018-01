Por empresas fantasma, 13 notarios de Veracruz son llamados a cuentas

En todo Veracruz 13 notarios públicos han rendido declaración ante diversas instancias por las investigaciones respecto a la creación de "empresas fantasma".



El presidente de la Asociación de Notarios de Veracruz, Carlos Raynaud Agiss, aseveró que sus compañeros han acudido a declarar ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y al Archivo e Inspección de Notarías para aclarar su participación en ese tema.



Y aunque "nos echaron la pelota", el Servicio de Administración Tributaria (SAT) órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es el responsable de verificar los domicilios físicos en donde se constituyeron las llamadas "empresas fantasma".



"Nosotros no vamos a verificar el inmueble en una operación traslativa de dominio, en una escritura constitutiva de una sociedad cuando asentamos el domicilio social se refiere al municipio, no la casa física donde se encuentra. Eso le corresponde al SAT. Nos echaron la pelota de buenas a primeras".



Los involucrados no han tenido ningún problema, siguen trabajando y algunos de ellos incluso se presentaron a lo largo del 2017 ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, sin que se les fincara ninguna responsabilidad penal.