Ayuntamiento de Veracruz actualizará valores catastrales: FYM

El ayuntamiento de Veracruz actualizará los valores catastrales pues los vigentes son de 2005, informó el alcalde, Fernando Yunes Márquez.



Invertirán 45 millones de pesos en la modernización, a fin de aumentar los ingresos en al menos 40 por ciento por el pago de predial y traslado de dominio.



El presidente municipal se reunió con notarios del municipio para abordar el tema de las nuevas tarifas.



“Se sigue cobrando con precios del 2005, es decir tenemos casi 13 años que no hemos actualizado ningún precio, será algo que tenemos que llevar a cabo en los próximos meses para poder cobrar de acuerdo a las tarifas actuales. No se incrementan los impuestos, hay que diferenciar muy claro entre actualización de valores catastrales y el aumento de impuestos, no se aumenta ningún impuesto”.



Insistió en que existe rezago en la actualización catastral por lo que en coordinación con los notarios del municipio llevarán a cabo la modernización del mismo.



Además desde el primer día de la administración utilizan herramientas tecnológicas más modernas para agilizar el cobro.



“En un año habremos que concluir la modernización del catastro, eso servirá para levantar los ingresos del ayuntamiento, pero sobre todo para darle certeza tanto a compradores y vendedores, pero sobre todo a los notarios de que sus trámites se harán con la agilidad debida”.



Expresó que la pasada administración dejó en rezago al menos 600 expedientes y se sumaron otros más por un sistema catastral totalmente atrasado.



“Totalmente hecho en papel y necesitamos modernizar estos sistemas para ingresar más al ayuntamiento y también es una de más maneras de aumentar las participaciones federales para Veracruz”.



Finalmente rechazó que en sesión de cabildo se haya conformado una comisión para analizar la concesión de los parquímetros.