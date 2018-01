Prevén comercialización de propiedades Duarte- Macías

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-19-14:22:11 Veracruz

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo descentralizado de la federación y agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una subasta de bienes muebles e inmuebles en la zona conurbada.



Mario Riestra, director ejecutivo de Comercialización de Bienes Muebles e Inmuebles del SAE, dijo que las subastas se realizarán el 25 y 26 de enero en el almacén de la delegación regional Golfo, ubicado en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai Palmas fracción “A” de los lotes 9, 24 y 25.



El primero de ellos se ofrecen 356 lotes integrados por vehículos, mercancía diversa y tres aeronaves.



Todos aquellos que se interesen por adquirir los bienes podrán buscar su “base de participación” hasta el 22 de enero que es como un acceso que cuesta 100 pesos y podrá adquirirse en la página subastas.sae.gob.mx.



Ahí mismo se pueden apreciar las fotografías de los bienes, precios mínimos de venta para ver si alguno le interesa.





No descartan existan



bienes de Duarte



Con el reciente caso Duarte y los bienes incautados al ex gobernador, así como a su esposa Karime Macías existen sospechas que entre los bienes que serán subastados en próximas fechas hubiera alguna propiedad del exmandatario.



Por su parte el director operativo de comercialización y mercadotecnia de SAE, Javier Dorantes Plascencia reconoció que se desconoce los antecedentes de los bienes.



Abundó en el tema explicando que se reciben bienes de muchas entidades públicas en su mayoría son bienes asegurados de carácter federal.



Negó que se tenga registro de bienes del gobierno de Veracruz, lo que sí se tiene son transferencias de la PGR pero no informan los orígenes.



Aseguró que solo el 2% de lo subastado pertenece a la PGR asociado con decomiso por lo que no es muy probable, sin embargo no lo descartan solo lo desconocen.



“No sabemos si en los bienes que tenemos hay algo así”.



Reconoció que a los compradores sí se les revela de qué dependencia provienen pero no a quién pertenecieron.



Para esta segunda subasta en Veracruz se espera un registro de entre 200 y 350 personas la semana entrante.



Al año el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) vende 30 millones de bienes en estas subastas.



La afluencia de gente es la aproximada para el jueves con un lote de 350 bienes inmuebles y el viernes un lote de 400 bienes.



Informó que el dinero que se genera se le entrega a la entidad pública que proporciona los bienes.