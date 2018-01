Aplaude López Obrador pluralidad de medios en su visita a Veracruz

Olivia Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-19-14:15:06 Veracruz

Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de los medios de comunicación que –aseguró- en dos sexenios alcanzaron la pluralidad para referirse a su persona.



“En el 2006 fue muy difícil porque estaban la verdad muy cerrados los medios de información y hubo un bombardeo de mentiras, se acuerdan aquello de que yo era un peligro para México y lo repetían, lo repetían y atontaron a algunos. Ahora es distinto, ahora los medios de información están en una actitud muy profesional y lo tengo que reconocer, están informando a todos los mexicanos”, aplaudió.



En la ceremonia, el precandidato a la Presidencia destacó el trabajo coordinado de los integrantes del partido, entre los que destacó al delegado nacional de MORENA en Boca del Río, Pablo Robles Barajas.





Falta inversión en el sureste



Durante su gira de precampaña por el estado de Veracruz, el precandidato a la Presidencia de la República del Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no realizó inversiones en el sureste mexicano y urge recuperar el potencial agrícola de esta región de México.



Durante su visita al municipio de Medellín, López Obrador lamentó que la administración de Peña Nieto concentrara las inversiones en el Estado de México por más de 250 mil millones de pesos.



“Esta es la región más abandonada de México. Miren lo que sucede en este sexenio, Peña concentró toda la inversión federal en el Estado de México. Nada más en dos programas: la construcción del tren de Toluca a la Ciudad de México y en la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco en el Estado de México, 250 mil millones de inversión federal.



“Cuánto es la inversión del Gobierno Federal en Veracruz, nada; cuánto es la inversión en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, nada”, detalló el aspirante a la presidencia de México.



El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) dijo que él apostaría por no abandonar el presupuesto y dotar de recursos a los estados de Tabasco y Veracruz al igual que el resto de la República.





Juárez, un ejemplo



En un encuentro que sostuvo con la militancia en el parque central del municipio de Medellín, López Obrador aseguró que aspira a ser un político de la talla de Benito Juárez, y aseguró no cometerá errores como los ex presidentes de México.



“No voy a ser como Porfirio Díaz, no voy a ser mucho menos como Victoriano Huerta, no voy a ser como Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna, no voy a ser como Felipe Calderón que convirtió al país en un cementerio, y no me voy a manchar de corrupción como Enrique Peña Nieto.



“Desde hace 60 años no hay un presidente de la República (oriundo) de Veracruz, ahora va a haber un presidente choco-jarocho”, celebró.



López Obrador fue sarcástico refiriéndose a los rumores que aseguran Rusia está apoyando su campaña rumbo a la Presidencia de México, ante lo que dijo ahora se llamará “Andresmanuelovich”. De esta forma el aspirante presidencial negó tener vínculos con el gobierno ruso.



Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por Hugo Éric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Social; el diputado del PES, Gonzalo Guízar Valladares; la diputada federal Rocío Nahle; Ramón Díaz, delegado nacional del Partido del Trabajo; el presidente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; el precandidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García; Pablo Robles Barajas, delegado nacional de Morena en Boca del Río; Magdaleno Rosales, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; y Pablo Juárez, enlace distrital de Morena.



FRASE



Yo soy hijo de padre veracruzano con madre tabasqueña, y de acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11, los hijos de padres veracruzanos somos veracruzanos. Eso no le gusta a Yunes, dice: por qué dice ‘paisano’ si es Tabasqueño, Yunes no ha leído la Constitución.





Sigue su gira...





VIERNES 19?Playa Vicente 11:30 am?Tres Valles 3:30 pm?Tierra Blanca 5:30 pm??SÁBADO 20?Ángel R. Cabada 10:30 am?Tlacotalpan 12:45 pm?Tlalixcoyan 4:45 pm??DOMINGO 21?San Juan Evangelista 10:30 am?Jesús Carranza 1:00 pm?Chinameca 5:00 pm??LUNES 22?Soteapan 10:30 am?Ixhuatlán del Sureste 1:30 pm?Moloacán 4:30 pm??*Todos los eventos son el Parque Central de los municipios.