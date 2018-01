Dante Delgado calla a Anaya; fue una confusión, dice equipo del panista

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado impidió que se realizaran preguntas al aspirante presidencial por la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, para evitar responder lo que calificó como entrevistas “banqueteras” y “ocurrencias”.



Luego de que un reportero le preguntara a Anaya su opinión sobre críticas hacia su oponente, Andrés Manuel López Obrador, Delgado interrumpió el cuestionamiento argumentando que su estrategia política no buscaría hablar o descalificar a otros candidatos, por lo que pidió no hablar de ellos.



“Todo lo que teníamos que decir ya se dijo durante la intervención de Ricardo y que tuvo su servidor. Les quiero agradecer a todos su interés, pero permítanme que a partir de ahora en la estrategia de construcción de un nuevo México le demos dimensión a lo que significan los comunicados políticos y no la entrevistas banqueteras, en donde se pegunta lo que se quiere”.



El líder de Movimiento Naranaja dijo que buscan enseñarle a la sociedad que tienen un mensaje político con dirección y estrategia y no uno basado “en las ocurrencias de quienes responden y tampoco a las ocurrencias de quienes preguntan”.



Luego de que Delgado despidiera a Anaya de las instalaciones, el equipo del líder panista aseguró que su política de comunicación “seguirá siendo de total apertura hacia todos los medios informativos, por lo que continuarán las entrevistas previas y posteriores a los eventos, tanto en formato de ruedas de prensa como en los llamados ‘chacaleos’. Lamentamos la confusión generada el día de hoy”.



